ダイヤモンドクラブ・メンバーに選出

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、人気ゲーム「MLB The Show」が選出するダイヤモンドクラブ・メンバーに選ばれた。ロッカールームで報告を受けた大谷だったが、贈られた記念品に仰天するシーンも。日本人の間で話題になっていたが、米ファンからも注目を集めていた。

愛犬の登場に驚いた。ロッカールームで受賞を伝えられた大谷。記念品を贈られると「This is cool(これカッコいいですね)」と流暢な英語で喜んでいたが、記念品にデコピンを抱く自身のカードが使われたことに気付くと思わず「Decoy?」とビックリ。予想外だった様子だ。その後は英語で「I like it(これいいですね)」「I want to get this again and again(これを何度も獲れるようにしたいですね)」と笑顔で話していた。

ドジャース公式SNSは「おめでとう、我らの @MLBTheShow ダイヤモンドクラブ・メンバー6選手!」と記し、実際の動画を公開。デコピンに気付いた大谷のリアクションには日本のファンから「声デカっw」などのコメントが寄せられていたが、米ファンもこの動画に反応。大谷や一緒に受賞されたドジャース選手にも注目が集まった。

「みんなめっちゃカッコいーーーー」

「受賞に値する。レッツ・ゴーーー・ドジャース」

「デコイはダイヤモンドー確定」

「ショウヘイ『デコイ』」

「ショウヘイとデコイのカード」

特にウィル・スミスに贈られた記念品のカードは好評のようで、「グッド・ウィル・スミス・カードがついに手に入ることを願う」と購入希望の声が多数寄せられた。

ダイヤモンドクラブ・メンバーは「MLB The Show」が40人限定で選出する優秀選手のこと。2024年度版では大谷、スミスの他にムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンらも選ばれた。



