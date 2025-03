ゲームアプリ『ポケモンGO』のリアルイベント『Pokemon GO Fest 2025 大阪』が5月29日〜6月1日、吹田市の万博記念公園をはじめ同市内、大阪市内を舞台に開催される。『ポケモンGO』とリアルが融合したイベントで、ゲームプレイヤーが現実の世界で集まり、その街を歩きながら一緒にゲームを楽しむ。大阪での開催は2023年以来2度目。前回は3日間で約6万人。市としては54億円の経済効果があったという。

今回は吹田市のほか、米国・ニュージャージー(6月6日〜8日)やフランス・パリ(6月13日〜15日)でも開催される。また、3つの都市でのライブイベント終了後、6月28・29日の2日間、オンラインでどこからでも参加できる「Pokemon GO Fest 2025:グローバル」も実施する。「Pokemon GO Fest 2025」では、『Pokemon GO』では初登場となるスチームポケモンの「ボルケニオン」と出会うことができる。「スペシャルリサーチ」の獲得数や完了数にかかわらず、「ボルケニオン」に出会えるのは、1回のみ。また、リアルイベントのチケットを購入したトレーナーは、『Pokemon GO』で初登場の「ザシアン(けんのおう)」と「ザマゼンタ(たてのおう)」のフォルムとも出会えるようになる。「Pokemon GO Fest 2025」への参加に必要なチケットはきょう6日午後9時から、ゲームアプリを通して購入することができる。6月28・29日のオンラインで参加できる「Pokemon GO Fest 2025:グローバル」のチケットはその数時間後から販売予定。価格は早期割引チケッが3100円(4月2日まで)、通常チケットは3600円。このほか、追加オプションも用意されている。イベント開催に先立って4日、共同記者会見が吹田市内で行われた。後藤圭二市長をはじめ、ナイアンティックの村井説人社長、ポケモンの伊藤憲二郎・最高ビジネス責任者らが出席した。ジャルジャル・後藤淳平の父としても知られる後藤市長は「噂には聞いてたけど、こんだけ大きなイベントになるんやな」と前回の開催を振り返り、「参加者はみんな一生懸命。発見したときの喜びがあって、ステージが上がる達成感があって、その先に交流があるっていう意味で、昔からのスポーツや文化と似てるなっていう気がします。我々が社会生活の中で失いつつあるものを引き戻してくれる。そんなイベントが『ポケモンGO』にはあると思います」と魅力を語った。