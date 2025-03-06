2²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿ÂçÄÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡¦ÆüËÜ¡½¥ª¥é¥ó¥À¡Ê6Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë

¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬5²ó¤Þ¤Ç¥ª¥é¥ó¥ÀÂÇÀþ¤Ë°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤¤´°àú¤Ê·ÑÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¤Ï¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡£Ä¾µå¤ÈÂåÌ¾»ì¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤Ç2²ó2Ã¥»°¿¶¤Î´°àú¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£3²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê¤ÎÂçÄÅÎ¼²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤â´ËµÞ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤Ç2²ó3Ã¥»°¿¶¡£3ÈÖ¼ê¤Îã·Æ£Í§µ®ºÈ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤â150¥­¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤ÇÁê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏºòÇ¯3·î¤Î²¤½£ÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¡¢·×6Åê¼ê¤Ë¤è¤ë´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ï»Ô°Ê³°¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥ª¥é¥ó¥ÀÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£