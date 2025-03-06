¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛINI¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÏ¢Æ°¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãINITIME MUSIC LIVE¡ä¤ÇÌ¾¶Ê¥«¥Ð¡¼¤ä¹ë²Ú¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì
INI¤¬¡¢Ç®¤¤²»³Ú¥È¡¼¥¯¤ä¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØINITIME MUSIC¡Ù¤ÎÏ¢Æ°¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãINITIME MUSIC LIVE¡ä¤ò3·î4Æü¡¢5Æü2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢¡INI ²èÁü
1ÆüÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤È¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤Î2ÁÈ¡£2ÆüÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥·¥£¤ÈTani Yuuki¤ò·Þ¤¨¡¢INI¤Î³Ú¶Ê ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿Ì¾¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤ä¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê2Æü´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÈÖÁÈÌ¾Êª¡ÈCHILLTIME¡É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´²¤®¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢THE BLUE HEARTS¡ÖTRAIN TRAIN¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤Þ¤ÇÁö¤ê²ó¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢FLOW¡ÖGO!!!¡×¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é·ý¤ò·Ç¤²¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¡£ ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÇ®¾§¤·¡¢ÂçÄÍ°¦¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡È¥Á¥ë¥¿¥¤¥à¡É¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥²¡¼¥à¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¡È¶Ê¤ÎºÇ½é¤ÎÉôÊ¬¤òÊ¹¤¤¤ÆÅö¤Æ¤ëINITIME¥¤¥ó¥È¥í¡É¡¢¡È¶Ê¤Î°ìÉô¤òÊ¹¤¤¤ÆÅö¤Æ¤ëINITIME¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¡É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾¾ÅÄ¹Í°Æ¤Î¡È²Î»ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì²¿¤Î¶Ê¤«Åö¤Æ¤ëINITIME¥ê¥ê¥Ã¥¯¡É¤Î3¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤¤¡¢Éé¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¹ðÇò¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤â¡£¤½¤·¤ÆÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿AKB48¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´éËþºÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢ÉáÃÊ¤ÎINI¤Î³Ú¶Ê¤Ç¸«¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤È¤Ï°ã¤¦²Ä°¦¤é¤·¤µ ¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥²¥¹¥È¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¡¦¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¸åÆ£°ÒÂº¡¢º´ÌîÍºÂç¡¢µöËËÞ¡¢À¾Þ«¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸ª have a good day 2018 ver.¡×¤ò¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦¡£À¾¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡È°ìÈÖ¸ªÉý¤¬¹¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çº£²ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¸å¤âINI¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¡Ö¤«¤ïE¡×¤òÇ®¾§¤·¡¢³Æ¡¹¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ß¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¼¡ ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò³Ø¤ó¤ÀÂº·É¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡È¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¿×¤ÈÈøºê¾¢³¤¤¬°ì½ï¤Ë¡ÖÌÜ³¸¡×¤ò´Å¤¤À¼¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢ ¡ÖÌë±Ê±´¡×¤Ç¤ÏÌÚÂ¼ËïºÈ¤ÈÆ£ËÒµþ²ð¤¬¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Ê¤¬¤é´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÈÖÁÈ½é²óMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µÈÂ¼¿ò¤¬¥é¥¤¥ÖMC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÍÙ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖFANFARE¡×¤Î¿¶¤ê¤ò¸åÆ£¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¤â¤È¡¢´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¡£²ñ¾ì¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¯²Î»ì¤¬ÁÇÅ¨¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢ 1ÁÈÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¡¦¥Þ¥ë¥·¥£¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¡£郄ÄÍÂçÌ´¤ÈÆ£ËÒ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤òÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÇÆÏ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÅÄÅç¾¸ã¤ÈÃÓ粼Íý¿Í¤â»²²Ã¤·¡¢Àè¤Û¤É¤Î³Ú¶Ê¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¼ºÎø¥½¥ó¥°¡ÖºÇÄãºÇ°¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Â³¤¯2ÁÈÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¡¦Tani Yuuki ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤¹¤ëÁ°¤«¤é³Ú¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶Á¤¤ò»ý¤Á¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆü¾ï¤ò²Î¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖW/X/Y¡×¤òÌÚÂ¼¡¢¸åÆ£¡¢郄ÄÍ¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÈINI¤Î³Ú¶Ê¡ÖKILLING PART¡×¤ò¥³¥é¥Ü¡£µö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤¬ Tani ¤µ¤ó¤Î ÎÏ¶¯¤¯Í¥¤·¤¤À¼¤¬½Å¤Ê¤êÁÇÅ¨¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤âÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤ò11¿ÍÁ´°÷¤Ç¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿¶¤ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
ºÇ½ª¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á´¶Ê¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Î¡ÈINI¥é¥¤¥Ö¡È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤À¡£Áõ¤¤¤ò¿·¤¿¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖFANFARE¡×¡ÖBAD BOYZ¡×¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¡¢¡ÖMoment¡×¡ÖT Shirt¡×¤ÈÂ³¤¯¡£¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¤¹ç°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒ¤âÂçÇ®¶¸¡£Ñ³¤¯¤âÂº¤¤ÀÄ½Õ¤ò²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡ÖMake It Count¡×¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¾ð½ïÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖHERO¡×¡ÖRocketeer¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö10 THINGS¡×¤Ç¡ãINITIME MUSIC LIVE¡ä¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
©LAPONE ENTERTAINMENT