½ÀÆ»ÃË»ÒÂåÉ½¡¦ÎëÌÚ·Ë¼£´ÆÆÄ¡¢°úÂà¤Î´Ý»³¤Í¤®¤é¤¦¡¡¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½ÀÆ»ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ·Ë¼£´ÆÆÄ¤Ïº£¹ç½É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¡Ê£²£°£²£¸Ç¯¤Î¡Ë¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶¯²½Áª¼ê¤â¿·¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢£±¤Ä¥í¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÁ°¿Ê¤Î¹ç½É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¿·¥ë¡¼¥ë¤Ë¤É¤¦Å¬±þ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î¤Ë¤Ï½ÀÆ»ÃË»Ò£¶£¶¥¥íµé¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡£²ÅÙ¤Î´Ý»³¾ë»ÖÏº¤¬°úÂà¤·¤¿¡£Æ±³¬µé¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â£²£°£²£°Ç¯£±£²·î¤Ë»Ë¾å½é¤Î£±»î¹ç¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°¤Éô¤È¤ÎÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¤Ï£´Ê¬¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢Êý¼°¤Î±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£ÄÌ¾ï¤Î£¶»î¹çÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë£²£´Ê¬´Ö¤ËµÚ¤Ö»àÆ®¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÈÎáÏÂ¤Î´àÎ®Åç¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î·èÀï¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÃË»Ò£±£°£°¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ´ÆÆÄ¤â¡¢£²ºÐ¾å¤Ç£²£°£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ£±£°£°¥¥íµé¤òÀ©¤·¤¿°æ¾å¹¯À¸»á¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÎëÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö²¿²ó¤«¾ë»ÖÏº¤È£²¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°æ¾å¹¯À¸¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸å¤í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¾ë»ÖÏº¤Î¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£°úÂà¤ÎÏ¢Íí¤ÏÄ¾ÀÜ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤â¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤éÂº½Å¤¹¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ëÁª¼ê¡£´Ý»³¾ë»ÖÏº¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£