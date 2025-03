2025年2月に実装されたアプリゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』(以下、『プロセカ』)と『あんさんぶるスターズ!!』(以下、『あんスタ』)のコラボレーションイベント。双方ともに10~20代の若年層に絶大な人気を誇るコンテンツであり、その点でもイベント開催前から多くの注目が集まっていた。

ビッグタイトル同士のタッグという点のみならず、今回のコラボでは双方のコンテンツにおいて、従来にはなかった新規のイベントや催しが行われたのも話題を集めたポイントだろう。だが、『プロセカ』の背景ともなるボカロシーンについて言えば、実は『あんスタ』との関わりは今回の機会のみに留まらず、以前からたびたび見受けられてきた印象もある。

ある意味でこのビッグコラボは、そういった小さくとも着実な縁の積み重ねが結実した結果でもあるのかもしれない。そこで、本稿では今回のコラボまでに見る両コンテンツの、さらにボカロシーンと『あんスタ』シリーズの交差の歩みに焦点を当て、コラボの功績と意義をあらためて振り返ってみたいと思う。

多数のVOCALOID楽曲で遊べる新時代のリズム&アドベンチャーゲームとして、2020年9月にサービス開始となった『プロセカ』と、アイドル育成ゲームを発端として誕生し、現在はリズムゲームとしての人気も高く、今春でコンテンツ10周年の節目を迎える『あんスタ』。思い返せば両者ともに、その歴史の分、これまでもたくさんのコラボイベントが各ゲーム内で開催されてきた。その多くを占めるのはいわゆる企業系コラボであり、各コンテンツのキャラクターたちが広告塔として各所に登場したり、各ゲーム内で企業商品を元としたアイテム/衣装の配布、楽曲実装などが行われるケースが多かった。

その中でも今回のコラボの類似ケースとなるゲームコンテンツ同士のコラボイベントも、両者ともにこれまでたびたび開催してきた。たとえば『プロセカ』に関しては、同じくSEGAによるアーケードゲーム『CHUNITHM』や『maimai』、『オンゲキ』などとのコラボをこれまでに行ってきた。sasakure.UK「the EmpErroR」やcosMo@暴走P「エンドマークに希望と涙を添えて」など、ボカロPとしての活躍が目覚ましいクリエイターらの楽曲が各ゲームへ移植されたことも話題となったほか、近年では動画サイト・ニコニコ動画の黎明期を支えた『東方Project』とのコラボも、大勢のユーザー/リスナーから注目を集めたイベントとなった。

一方の『あんスタ』も、各コンテンツとのコラボ実績は非常に多岐にわたる。過去には『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズや、直近では同製作元のHappy Elementsが手掛けるヒーロー育成ゲーム『エリオスライジングヒーローズ』(以下、『エリオスR』)ともコラボイベントを開催。両陣営のキャラクターによるコンテンツ内での相手方キャラクターに関する言及や、時には各コンテンツへの楽曲の“出張”やガチャの実装など、双方の世界観を行き来するイベントが時折行われていたこともある。

先述したように、それぞれがある程度の歴史を積み重ねた分、比較的“コラボ慣れ”していた各コンテンツ。だがそんな両者をもってしても、ここまでのボリューム感を伴った上で双方がコラボ内での交流を図ったのは、おそらく音楽を伴うゲームとしては史上初の機会とも言えるのではないだろうか。

今回のコラボでは、両コンテンツのキャラクターがそれぞれ明確に交わる様子が描かれたイラストが描かれ、それらを用いたガチャや共通の書き下ろし楽曲が実装された。さらに『あんスタ』では『プロセカ』のキャラクターがストーリー上に登場する期間限定イベントを実施し、『プロセカ』では本コンテンツの“伝家の宝刀”とも呼べるコネクトライブを『あんスタ』も含めた全ユニットが出演する形で2日間にわたって開催。そういった歴代でも類を見ない催しからも、本コラボの豪華さ、ならびに今回タッグを組んだ両アプリが頭一つ抜けた人気を獲得する理由の一端を感じることができるのではないだろうか。

冒頭でも述べた通り、『プロセカ』に留まらずボカロシーンと『あんスタ』というコンテンツの歴史を振り返った際、これまでにもたびたび両者の線が交わる一幕があった。

今でこそありふれたものとなっている、ボカロシーン出身のクリエイターらによるコンテンツへの楽曲提供。双方のファンにとって最も印象深かったのは、2022年に『あんスタ』で展開されたカバープロジェクト「COVER SONG SERIES」内における、Switch & 2wink with 初音ミク & 鏡音リン・レン名義での「Tell Your World」リリースだろう。本曲では同プロジェクト内で唯一、アーティスト同士のコラボMC映像やMVも実装。同じ空間の中で両コンテンツのキャラクターによるパフォーマンスを楽しめるのは、大元を遡ればこれが発端だったとも言えるかもしれない。

さらに本曲の制作者・livetuneのkzは、これ以前にも双子テクノポップユニット・2winkに「Swee2wink Love Letter」「Play "Tag"」を提供。その後、ナユタン星人も2winkへ「トゥインクル空中戦」を提供したほか、まふまふがUNDEAD「Valentine Eve's Nightmare」とSpecial for Princess!「スキスキハンター♡」を作編曲するなど、複数の曲提供を行ったアーティストも存在する。

先日行われた『コネクトライブ特別版 Ensemble in SEKAI』内で披露された「Have you been naughty or nice?」(Flambé!)を作編曲した堀江晶太(kemu)も、『エリオスR』×『あんスタ』コラボ曲「We Are Light」やALKALOID & Crazy:B「SAKE OF LOVE」など複数曲を『あんスタ』内で手掛けている。さらに、『コネクトライブ特別版 Ensemble in SEKAI』では、baker作編曲の「Midnight Butlers」やゆよゆっぺ作編曲の「FIST OF SOUL」など、ボカロPらによる提供曲も披露された。双方のシーンを深く知る人にとっては、それもまた面白い一幕だったかもしれない。

また、今回ボカロシーンの最重要人物のひとりとも言えるDECO*27が書き下ろしたコラボ新曲「フュージョン」も双方のファンから厚く支持される1曲ともなった。『あんスタ』側には3DMV、『プロセカ』側には2DMVも実装され、コラボ終了後も各キャラクターの世界観を長く楽しめる点も大きなポイントだ。

イベント期間終了後も、本コラボにおけるキャラクター同士の交流の魅力を語る声や、コラボ自体の続編開催を望む声があちこちで散見されている。双方にとってこれ以上ない理想の交流ともなった、今回のコラボイベント。今後また両者の世界線がどこかで交わる日を、筆者も一ファンとして期待を抱きつつ待ちたいと思う。

(文=曽我美なつめ)