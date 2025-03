スウェーデン代表DFは今季限りでプレミアリーグの舞台から姿を消す可能性がある。



『Times Sport』によると、マンチェスター・ユナイテッドで活躍するスウェーデン代表DFヴィクトル・リンデロフは今夏の移籍市場で古巣ベンフィカへの復帰が近づいているという。



2017年7月にベンフィカからマンUへ完全移籍を果たしたリンデロフ。マンU加入以降はここまで公式戦通算270試合に出場し、4ゴールを記録するなど活躍。しかし近年は怪我の影響もあり序列を落としており、クラブとの契約が今季限りで満了することもあり、今夏での退団が既定路線となっている。





