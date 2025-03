「burn your bridges」の意味は？直訳すると「橋を燃やす」になるけれど...！

果たして、正解は?

正解は「縁を切る、関わりを断つ」でした!

橋を燃やすともう後戻りはできないですよね。

そこから、「元に戻れない状況を作る、背水の陣を敷く」という意味ももっていますよ。

「If you don't want to burn your bridges, you should keep a good relationship.」

(後戻りできない状況をつくりたくないのなら、いい関係を築くべきだ)

あなたはわかりましたか?

