TOMORROW X TOGETHERが明日3月7日から9日まで、韓国の仁川インスパイアアリーナでワールドツアー<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 「ACT : PROMISE」 -EP. 2- IN INCHEON>を開催する。同3公演はチケット販売開始後、全てがソールドアウトとなっている。同ツアーはタイトル通り、2024年の「ACT : PROMISE」の続編にあたる二番目のエピソードとなるものだ。2024年のツアーに「僕たちが共にする明日を約束し、未来と希望に向かって進む」という意味が込められたとすれば、今回のツアーは夢を記憶し守るための約束の場所であり、始まりの場所から再び出発した5人の少年の物語を描き、より広がった叙事を披露するものとなる。

