PUFFYは6日、公式サイトを更新し、3月23日に予定していた「Road to 30」山形公演を中止することを発表した。同サイトでは、「3月23日(日) 山形公演中止のお知らせ」と題し、「3月23日(日)に予定おりましたPUFFY「Road to 30」ですが、主催者・東武トップツアーズ株式会社都合の為、開催を中止させていただくこととなりました」と報告。「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には大変なご迷惑をおかけする事となり、心からお詫び申し上げます。何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます」と、「東武トップツアーズ株式会社」名義で謝罪した。また【チケット返金につきまして】として、返金手続きの案内も記した。■該当公演開催名:PUFFY 「Road to 30」開催日:2025年03月23日(日)会場:山形市民会館