3月31日からNHK Eテレでスタートする新番組『The Wakey Show 〜ザ・ウェイキー・ショウ』(毎週月〜金曜7:00〜7:20)が、世界150カ国で展開されている子供向け番組『セサミストリート』とパートナーシップを締結したことが6日、明らかになった。セサミストリートがNHKのレギュラー番組に登場するのは22年ぶりとなる。同日、東京・渋谷の同局で試写会・出演者会見が行われ、メインキャラクターのウェイキーらWakeysに加え、エルモ、クッキーモンスター、ナレーションのジョン・カビラが出席した。

『The Wakey Show 〜ザ・ウェイキー・ショウ』出演者会見の模様『The Wakey Show』は、登校前の小学生に向け、着ぐるみDJ・ウェイキーとその仲間たちが、今日一日が楽しくなる情報を届けるエデュテインメント番組。Wakeysのメンバーは、ウェイキー(幹葉)をはじめ、科学担当・ヴィーテ(助川真蔵)、芸術担当・マリーゴール(早希)、自然担当・モッソ(山下優太郎)、歴史担当・ポピン(椙山さと美)、うたの旅人・ドーネ(chay)。それぞれの得意分野で番組を盛り上げる。この新番組にセサミストリートの仲間たちが登場。毎週水曜日のコーナー「エルモのLike It ラップ」で、エルモとクッキーモンスターとジュリアが子供たちから届いた自作自演のラップ動画を紹介する。ウェイキーは「僕たちエルモと友達なんです。この番組は『セサミストリート』とパートナーシップを結んでいて、毎週エルモやクッキーモンスターたちが登場してくれるんだよ!」と説明し、「今日はエルモとクッキーモンスターが来てくれています」と紹介。「こんにちは」「よろしくね」と挨拶を交わした。レギュラー放送前の3月24日に特番『新番組 The Wakey Show 直前スペシャル』(9:00〜9:29)も放送。この番組の中で、エルモとクッキーモンスターがWakeysと初共演し、「エルモのLike It ラップ」を届ける。NHKのレギュラー番組に登場するのは22年ぶりとなるセサミストリートの仲間たち。エルモが「この間、サニーストリートにウェイキーたちに会いに行ったの。すっごい楽しくて、楽しいお友達がいっぱいいたの。また遊びに行きたいな。いっぱい友達ができてうれしいです!」と共演を喜ぶと、ウェイキーは「ぜひ遊びに来て! サニーストリートを気に入ってくれてうれしいよ!」と声を弾ませた。クッキーモンスターは「僕の一番好きなクッキーはチョコチップクッキーです! 差し入れはいつでも受け入れています」と話して笑いを誘い、そしてウェイキーは「心強いな。これから始まる新番組だけど、エルモたちがいてくれるとすごく頼もしいよ。一緒にこれからも頑張っていけたらなと思っています!」と話していた。