◆中林美和、46歳の誕生日を報告

【モデルプレス=2025/03/06】9人組ガールズグループ・NiziU(ニジュー)のRIMA(リマ)の母でモデルの中林美和が3月5日、46歳の誕生日を迎えたことをInstagramにて報告。長女でモデルのkanonも母・中林の誕生日を祝福するInstagramストーリーズを投稿している。中林は自身のInstagramで「本日46歳になりました」と46歳の誕生日を迎えたことを報告。年齢の変化を感じながらも現在は「一番自然な自分」だと綴り「どんなときも支えてくれる子供たち、家族」など自身の周りの人たちに感謝の言葉を記している。

また、慶應義塾大学に在学中で、現在スペインに留学中の日英バイリンガルモデルである長女kanonも祝福のコメントを残しており、同日自身のInstagramストーリーズにも、2人の2ショット写真とともに「happy birthday to the most loving mom」(誰よりも大好きなお母さん、誕生日おめでとう)とお祝いの言葉をハートマークつきで投稿。さらに、ワインを手にkanonに寄り添う中林の写真も投稿しており「早く会いたいよー!素敵な年にしてね 大好き」と、大切な母・中林への言葉を添えている。コメントには「お誕生日おめでとうございます」「美和さん、変わらずお美しい」「仲良しで素敵」「いつもかわいらしい笑顔の美和さん、憧れます」「家族揃って美しい」と祝福と感嘆の言葉が書き込まれている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】