パソコンショップアークは3月5日、BTOゲーミングPC「arkhive」(アークハイブ)ブランドに、第5世代Tensorコアと第4世代 RTコアを採用したNVIDIA GeForce RTX 5070グラフィックスカード搭載モデルを追加し、23時から注文受付を開始した。Intel Core Ultra プロセッサ(シリーズ2)およびAMD Ryzen 9000シリーズ搭載モデルを用意する。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応し、価格は369,800円から。

主な発売製品は、Ryzen 7 9700Xを搭載したarkhive Gaming Custom GC-A7G57Rおよびarkhive Gaming Alliance Powered by ASUS、Core Ultra 7 265Kを搭載したarkhive Gaming Custom GC-I7G57Mなど。なお、GeForce RTX 5070 グラフィックカード搭載モデルは今後順次追加される予定という。○arkhive Gaming Custom GC-A7G57Rarkhive Gaming Custom GC-A7G57R(ディスプレイは別売)OS:Windows 11 Home 64ビット(DSP版)CPU:AMD Ryzen 7 9700Xマザーボード:ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI ATXメモリ:32GB (16GBx2) - SanMax DDR5-5600 SKhynix 1.1Volt Black PCB Editionグラフィックス:GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7SSD:2TB - Kingston NV3シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4)ハードディスク:非搭載(オプション)光学ドライブ:非搭載ケース:Antec AX90電源:750W - 80PLUS GOLD - MSI MAG A750GL PCIE5サイズ:210(W)×473(D)×486(H)mm標準構成時の価格:379,800円○arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A7G57Markhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A7G57M(ディスプレイは別売)OS:Windows 11 Home 64ビット(DSP版)CPU:AMD Ryzen 7 9700Xマザーボード:ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI Micro-ATXメモリ:32GB (16GBx2) - Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 CL40 1.25Volt ※OCメモリーグラフィックス:GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7SSD:2TB - Crucial P3シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4)ハードディスク:非搭載(オプション)光学ドライブ:非搭載ケース:ASUS A21 Case Black電源:750W - 80PLUS GOLD - ASUS TUF GAMINGシリーズ ATXサイズ:220×465(D)×430(H)mm標準構成時の価格:379,800円○arkhive Gaming Custom GC-I7G57Markhive Gaming Custom GC-I7G57M(ディスプレイは別売)OS:Windows 11 Home 64ビット(DSP版)CPU:Intel Core Ultra 7 265Kマザーボード:ASRock B860M Pro RS WiFiメモリ:32GB (16GBx2) - SanMax DDR5-5600 SKhynixグラフィックス:GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7SSD:2TB - Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4ハードディスク:非搭載(オプション)光学ドライブ:非搭載ケースAntec CX500M ARGB電源:750W - 80PLUS GOLD MSI MAG A750GL PCIE5サイズ:210(W)×436(D)×446(H)mm標準構成時の価格:389,800円