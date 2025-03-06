アーク、NVIDIA GeForce RTX 5070搭載ゲーミングPC受注開始
パソコンショップアークは3月5日、BTOゲーミングPC「arkhive」（アークハイブ）ブランドに、第5世代Tensorコアと第4世代 RTコアを採用したNVIDIA GeForce RTX 5070グラフィックスカード搭載モデルを追加し、23時から注文受付を開始した。
Intel Core Ultra プロセッサ（シリーズ2）およびAMD Ryzen 9000シリーズ搭載モデルを用意する。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応し、価格は369,800円から。
主な発売製品は、Ryzen 7 9700Xを搭載したarkhive Gaming Custom GC-A7G57Rおよびarkhive Gaming Alliance Powered by ASUS、Core Ultra 7 265Kを搭載したarkhive Gaming Custom GC-I7G57Mなど。なお、GeForce RTX 5070 グラフィックカード搭載モデルは今後順次追加される予定という。
○arkhive Gaming Custom GC-A7G57R
arkhive Gaming Custom GC-A7G57R（ディスプレイは別売）
OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU：AMD Ryzen 7 9700X
マザーボード：ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI ATX
メモリ：32GB (16GBx2) - SanMax DDR5-5600 SKhynix 1.1Volt Black PCB Edition
グラフィックス：GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7
SSD：2TB - Kingston NV3シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4)
ハードディスク：非搭載（オプション）
光学ドライブ：非搭載
ケース：Antec AX90
電源：750W - 80PLUS GOLD - MSI MAG A750GL PCIE5
サイズ：210(W)×473(D)×486(H)mm
標準構成時の価格：379,800円
○arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A7G57M
arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A7G57M（ディスプレイは別売）
OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU：AMD Ryzen 7 9700X
マザーボード：ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI Micro-ATX
メモリ：32GB (16GBx2) - Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 CL40 1.25Volt ※OCメモリー
グラフィックス：GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7
SSD：2TB - Crucial P3シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4)
ハードディスク：非搭載（オプション）
光学ドライブ：非搭載
ケース：ASUS A21 Case Black
電源：750W - 80PLUS GOLD - ASUS TUF GAMINGシリーズ ATX
サイズ：220×465(D)×430(H)mm
標準構成時の価格：379,800円
○arkhive Gaming Custom GC-I7G57M
arkhive Gaming Custom GC-I7G57M（ディスプレイは別売）
OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU：Intel Core Ultra 7 265K
マザーボード：ASRock B860M Pro RS WiFi
メモリ：32GB (16GBx2) - SanMax DDR5-5600 SKhynix
グラフィックス：GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7
SSD：2TB - Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
ハードディスク：非搭載（オプション）
光学ドライブ：非搭載
ケースAntec CX500M ARGB
電源：750W - 80PLUS GOLD MSI MAG A750GL PCIE5
サイズ：210(W)×436(D)×446(H)mm
標準構成時の価格：389,800円
Intel Core Ultra プロセッサ（シリーズ2）およびAMD Ryzen 9000シリーズ搭載モデルを用意する。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応し、価格は369,800円から。
○arkhive Gaming Custom GC-A7G57R
arkhive Gaming Custom GC-A7G57R（ディスプレイは別売）
OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU：AMD Ryzen 7 9700X
マザーボード：ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI ATX
メモリ：32GB (16GBx2) - SanMax DDR5-5600 SKhynix 1.1Volt Black PCB Edition
グラフィックス：GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7
SSD：2TB - Kingston NV3シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4)
ハードディスク：非搭載（オプション）
光学ドライブ：非搭載
ケース：Antec AX90
電源：750W - 80PLUS GOLD - MSI MAG A750GL PCIE5
サイズ：210(W)×473(D)×486(H)mm
標準構成時の価格：379,800円
○arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A7G57M
arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A7G57M（ディスプレイは別売）
OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU：AMD Ryzen 7 9700X
マザーボード：ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI Micro-ATX
メモリ：32GB (16GBx2) - Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5-5600 CL40 1.25Volt ※OCメモリー
グラフィックス：GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7
SSD：2TB - Crucial P3シリーズ SSD M.2 (PCIEx Gen3 x4)
ハードディスク：非搭載（オプション）
光学ドライブ：非搭載
ケース：ASUS A21 Case Black
電源：750W - 80PLUS GOLD - ASUS TUF GAMINGシリーズ ATX
サイズ：220×465(D)×430(H)mm
標準構成時の価格：379,800円
○arkhive Gaming Custom GC-I7G57M
arkhive Gaming Custom GC-I7G57M（ディスプレイは別売）
OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU：Intel Core Ultra 7 265K
マザーボード：ASRock B860M Pro RS WiFi
メモリ：32GB (16GBx2) - SanMax DDR5-5600 SKhynix
グラフィックス：GeForce RTX 5070 - 12GB GDDR7
SSD：2TB - Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
ハードディスク：非搭載（オプション）
光学ドライブ：非搭載
ケースAntec CX500M ARGB
電源：750W - 80PLUS GOLD MSI MAG A750GL PCIE5
サイズ：210(W)×436(D)×446(H)mm
標準構成時の価格：389,800円