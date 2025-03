【話題】鬼滅の刃×MLBコラボ動画で大谷翔平選手が“二刀流の呼吸”「打撃の呼吸、壱の型」　大きく深呼吸→集中・脱力→パフォーマンス

MLBと「鬼滅の刃」がコラボ動画を公開。

世界中のファンを楽しませてきた両者が最強タッグです。

日本時間6日朝に公開されたメジャーリーグと人気アニメ「鬼滅の刃」との特別コラボレーション動画が大きな話題を呼んでいます。

キャンプ21日目、この日はルーティンの壁当てを行わずグラウンドに現れたドジャースの大谷翔平選手。

古巣エンゼルスとのオープン戦には出場せず、別メニューの調整で汗を流しました。

キャッチボールでは時折、首を気にして回す様子も見られましたが、大谷選手の表情は明るいまま。

そんな大谷選手が練習で力を入れていたのがスライディングです。

日本時間6日の練習でスライディングを行ったあと、何やらコーチと手の動きを確認する大谷選手。

すると、2本目で見せたのは左手を腰の後ろに回すスタイルです。

これまでは左手を胸の前で固定する形でしたが、さらに腕の位置を改良したスライディングを披露しました。

ユニホームの左ひざの部分が破れるまで続けるなど、繰り返し確認を行っていました。

日本で開かれるドジャース対カブスの開幕シリーズが約2週間後に迫る中、ひと足早く熱気に包まれている場所がありました。

ずらーっとできた100人以上の行列。

6日から期間限定で東京・渋谷の宮下公園にオープンした「MLB東京シリーズオフィシャルストア」。

ユニホームやお菓子などの開幕シリーズの限定グッズを買い求めようと、多くの人が詰めかけました。

午前11時のオープンと同時に店内は多くのファンで大盛り上がり。

ヘルメット形のキーホルダーのカプセルトイに夢中の女性にお目当てを聞くと「(ほしいのは)ドジャースです」と話しますが、お目当てのグッズに巡り合えず再び挑戦。

開けてみると、「これ両方(ドジャースとカブスのロゴ)入ってる!実物見たらこれが1番うれしいかも!」と話していました。

一方、ドジャースの公式Xが公開したのは、メジャーリーグの野球ゲームが選出した40人を祝う記念の盾を受け取る様子です。

大谷選手も選ばれ盾を受け取ると、「This is cool(カッコいいですね)」と英語で喜びを話す大谷選手。

カードが愛犬デコピンを抱きかかえているものだと気が付くと「Decoy? I like it(気に入りました)」「I want to get this again and again(何度も獲得したいですね)」と大満足の様子。

そして日本時間の6日朝に公開されたのは、人気アニメ「鬼滅の刃」とメジャーリーグの特別コラボレーション映像。

「鬼滅の刃」の大きなテーマ「想いの継承」と日本の野球の歴史を重ね合わせる観点で、コラボが実現したということです。