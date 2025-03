Survive Said The Prophetが、2025年6月よりバンド史上初となる<EU / UK TOUR>を開催することを発表した。本ツアーは、<ROCK AM RING FES>、<ROCK IM PARK FES>、<ROCK FOR PEOPLE 2025>、毎年約10万人を動員し、グリーン・デ、スリープ・トークン、コーンなどがヘッドライナーに並ぶ<DOWNLOAD FESTIVAL>などヨーロッパ最大級のフェスティバルへの出演に加え、オランダ・ユトレヒト、イギリス・ロンドンでの単独公演を含む全6公演に及ぶツアーになっている。

2024年7月に開催した初の北米ワンマンツアーでは、ニューヨーク、バークレー、ロサンゼルス、トロントなど多数の公演をソールドアウトし、世界での評価を席巻中のサバプロにとっては待望のヨーロッパ公演となる。また、あわせて公開されたツアービジュアルでは、新進気鋭のクリエイター・YORUGATAがメンバーのイラストを、メンバー・Ivanがデザインを担当した。YORUGATAとバンドの両者の感性が掛け合わさることにより、今までのサバプロではなかったアプローチが実現したとのことだ。なおチケットは、本日より一般発売がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。

ツアー情報

Survive Said The Prophet <EU / UK TOUR 2025>

〈日程〉

2025年

6月6日(金)GERMANY / NURBURG, ROCK AM RING FES

6月8日(日)GERMANY / NURNBERG, ROCK IM PARK FES

6月11日(水)CZECH REPUBLIC / HRADEC KRALOVE, ROCK FOR PEOPLE 2025

6月13日(金)NETHERLANDS / UTRECHT, DE HELLING

6月14日(土)UK / LONDON, CAMDEN ASSEMBLY

6月15日(日)UK / DERBY, DOWNLOAD FESTIVAL

チケット:https://bnds.us/y4ou2i

