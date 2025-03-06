³«Ëë4ÀïÌ¤¾¡Íø¤Î±ºÏÂ¡Ä´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¿¥á¥óÊÑ¹¹ÌÀ¸À¡¡3¥Ð¥Ã¥¯ÂÐºö¤ØÉÛ¿ØÊÑ²½¤â¼¨º¶¡ÖÄ´À°¤¬É¬Í×¡×
±ºÏÂ¤Ï¼¡Àá¥Û¡¼¥à¤Ç²¬»³¤ÈÂÐÀï
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢3·î6Æü¤ËÄêÎã¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡³«Ëë4ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¶ì¤·¤à¤Ê¤«¡¢8Æü¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤Ø¸þ¤±Á°Àá¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ3¥Ð¥Ã¥¯¤Ë2Ï¢ÇÔÃæ¤Î¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â´Þ¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»ö¾ð¤â¤¢¤ê¥¢¥¦¥§¡¼3Ï¢Àï¤Î³«Ëë¤À¤Ã¤¿±ºÏÂ¤À¤¬¡¢³«ËëÀá¤³¤½2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¹¥¥²¡¼¥à¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆâÍÆ¤âÄãÄ´¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àá¤ÎÇðÀï¤â0-2¤ÇÇÔ¤ì¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â³«Ëë2Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÂè3Àá¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤ÇFW¶½Ûñ¿µ»°¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿MF°Âµï³¤ÅÏ¤¬·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇðÀï¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤é¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ÅÆîÀï¤ÈÇðÀï¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÏÁê¼ê¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£±ºÏÂ¤Ï4-4-2¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤ÆÄÉ¤¦²áÄø¤Ç¤Î¥º¥ì¤òÆÍ¤«¤ì¤Æµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹â¤¤¶¯ÅÙ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤éÁ°Àþ¤Þ¤Ç¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÊÝ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤¤¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¶¦ÄÌÅÀ¤À¤í¤¦¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤âÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°Äó¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢3ÀïÏ¢Â³¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë²¬»³Àï¤Ë¸þ¤±¡Ö¾ÅÆîÀï¡¢ÇðÀï¤È¥×¥ì¥¹¤¬À®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤¹¤ë¡¢4-4-2¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡£º£½µ¡¢Î¾Êý¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¹¥¯¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Î¥ß¥¹¤À¡×¤È¡¢¾ÅÆîÀï¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤âÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ËºÆÅÙ¿¨¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤è¤êÁª¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤òÂå¤¨¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢³×Ì¿Åª¤ÊÊÑ²½¤¬É¬Í×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¤¤Ä´À°¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤È¤ÏÅ¯³Ø¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤Î¶á¤¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¾¯¤·¥ê¥¹¥¯¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÁ°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢Å±Âà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Ë¤âÄ´À°Ç½ÎÏ¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤ÉôÊ¬¤ËÄ¹½ê¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¤½¤Î²þÁ±¤µ¤ì¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³«Ëë¤«¤é¤ÎÌ¤¾¡Íø¤Ï1994Ç¯¡¢2005Ç¯¡¢2018Ç¯¤Î5»î¹ç¤¬¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë