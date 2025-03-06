¡ÈËâ²þÂ¤¡É¤µ¤ì¤¿DeNA24ºÐ¤¬¡ÖµÈÅÄÀµ¾°¤ß¤¿¤¤¡×¡¡ºòµ¨0HR¤â¡ÄÉº¤¦´üÂÔ¡Ö¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¡×
ÎÓ¤Ïºòµ¨63»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.167¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡Äº£µ¨¤¬3Ç¯ÌÜ
¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£DeNA¤ÎÎÓÂö¿¿ÆâÌî¼ê¤¬5Æü¡¢²£¿Ü²ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õµ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç2¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÎÓ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¤È¹ëÂÇ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¤¿Â¾¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¡×¤È¡È¿·¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4-1¤È3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¡¢Ìµ»à»°ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È0-2¤«¤é¹â¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿µå¤ò¶¯¿¶¡£ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦ÍãÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1·î30Æü¤Ë±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¤¿¤á¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ÏBÈÉ¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°ìÈ¯¡£²¿¤è¤ê¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÎ©¤¿¤»¡¢±¦¼ê¤òÇØÃæ¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤â¡ÖµÈÅÄÀµ¾°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÎÓ¤¬µÈÅÄÀµ¾°²½¤·¤¿¤é¥¢¥Ä¤¤¡×¡ÖÎÓ¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¤ä¤ó¡×¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÂçÃ«¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¥ë¥àÎÓ¡×¡ÖÎÓ¤ÏÃ¯¤ËËâ²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡©¡¡ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¶¯ÂÇ¼Ô´¶¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤É¤è¤á¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ðÂç¤«¤é2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤ÇDeNAÆþ¤ê¤·¤¿24ºÐ¡£2023Ç¯¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¡¢65»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.206¡¢7ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï2ÅÙ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬63»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢0ËÜÎÝÂÇ7ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.167¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï·ëº§¤âÊó¹ð¤·¡¢¡È¿·¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤ÇÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë