◆フィリックス、LiSAのデビュー5000日を祝福

【モデルプレス=2025/03/06】歌手のLiSAが3月5日、自身のInstagramを更新。8人組グローバルボーイズグループ・Stray Kids(ストレイキッズ)のフィリックス(FELIX)に誕生日を祝ってもらったことを明かした。この日、LiSAは「Felixさんにお祝いしてもらいましたっ」と書き出し、フィリックスとのコラボレーション楽曲「ReawakeR(feat.Felix of Stray Kids)」のMV撮影の合間にデビュー5000日を祝ってもらった際の2ショットを投稿。「5000」のキャンドル付きの豪華なケーキには「デビューからLv.5000達成! LiSA先輩だけレベルアップな件! いつも応援してます。Stray Kids一同より」と同曲がテレビアニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」(毎週土曜深夜0:00〜0:30、TOKYO MXほか/ディズニープラス、Leminoほかで配信中)のオープニングテーマであることにちなんだメッセージが添えられている。

◆LiSA&フィリックスの2ショットに反響

また今回だけでなく「Social Path (feat. LiSA)」(2023年)でもStray KidsとコラボレーションしたLiSA。以前から交流のあるフィリックスについて「『LiSA先輩ー!』とスターなのに天使のようにこいぬのように、時には王子のように、歌声でも振る舞いでも、力を貸してくれたり守ってくれた」と優しく、裏表のない人柄だと絶賛している。この投稿には「デビュー5000日おめでとうございます」「ピリちゃん(フィリクスのあだ名)の好感度爆上がり」「ケーキの言葉が素敵」「スキズからの愛尊い」「ピリサ可愛すぎる」「スキズからのケーキ羨ましい」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】