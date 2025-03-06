WOWOW¼ÒÄ¹¡¢¹áÀî¾ÈÇ·£³Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¤Ë´üÂÔ¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ìò¼Ô¡×
WOWOW»³ËÜ¶Ñ¼ÒÄ¹¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê59¡Ë¤¬¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW¡¡ºÒ¡×¡Ê4·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¹áÀî¤µ¤ó¤¬Å¬Ç¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹áÀî¤Ï¡¢22Ç¯¤Ë°ìÉô½µ´©»ï¤Ç½÷À¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤È¹ßÈÄ¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë»ÔÀîÃæ¼Ö¤È¤·¤Æ²ÎÉñ´ì¤Ç»Å»öÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¡¢À©ºî¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢»³ËÜ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤«¤Î»ö°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡£½µ´©»ïÊóÆ»¤Î»ö¼Â¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¾¾ÃÝ¤Ç²ÎÉñ´ì¤ËÉüµ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¹çÅª¤Ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éOK¡¢NG¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ìò¼Ô¤ÏÃ¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹áÀî¤µ¤ó¤¬Å¬Ç¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ï¹áÀî¤Î¼ç±é¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£ºá¤Ê¤6¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ê¡¢ºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÃË¤ò6Ìò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£