K‐POPボーイズグループ・ZEROBASEONEの初のワールドツアーを収めたライブフィルム『ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN CINEMAS』より、場面写真3点とScreenX特別映像も解禁。公開初日より配布される第1弾入場者プレゼントも決定した。2023年にグローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』から誕生した第5世代K-POPボーイズグループZEROBASEONE。グローバルな9名で構成されており、グループ名はゼロ(0)から始まりワン(1)で誕生する9人のメンバーの「輝かしい始まり」という意味を持つ。デビューアルバム「ZEROBASEONE The 1st Mini Album『YOUTH IN THE SHADE』」が200万枚以上を売り上げ、ダブルミリオンセラー達成という鮮烈デビューを果たすと、続く11月にリリースした「ZEROBASEONE The 2nd Mini Album『MELTING POINT』」は初週売上だけで213万枚を突破、以後5連続ミリオンセラーを達成。

2025年1月29日に日本1stEP『PREZENT』をリリースし、2025年2月10日付オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得。最新アルバム『BLUE PARADISE』は2作連続・通算3作目のオリコン週間アルバムランキング1位を獲得するなどリリース直後から日本の音楽チャートで好成績を収め、注目を集めている。本作は、ZEROBASEONE初のワールドツアーを収めたライブフィルム。「In Bloom」、「Feel the POP」、「GOOD SO BAD」に加えて、彼らが誕生したオーディション番組「BOYS PLANET」の課題曲だった「Say My Name」、「Here I am」など、多彩な曲で魅せたステージを中心に、この映画でしか見られない舞台裏映像やZEROSEへの想いを語ったインタビューも集約。デビュー1年目にして数々の記録を打ち立て、初のワールドツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]」で8都市14万人を魅了した彼ら。“ZEROSE”(ファンの名称)とともに世界を旅した彼らの革新的なライブパフォーマンスが、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXの大スクリーンで鮮やかによみがえる。このたび、臨場感たっぷりな劇場でのパフォーマンスの様子やメンバー9人が肩を組み結束している様子のシーンなどが収められた場面写真3点と、270°の3画面上映の迫力を垣間見られるScreenX特別映像(「CRUSH」Ver.)が解禁。メンバーの圧倒的歌唱力とパフォーマンスだけでなく、まるでライブ会場にいるかのごとく本作の興奮と魅力を体感できるScreenX上映に期待が高まる。また、本作の第1弾入場者プレゼントとして、オリジナルセルフィーフォトカード(全9種ランダム)が配布されることが決定。配布期間は3月19日〜4月4日となる(数量限定)。映画『ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN CINEMAS』は、3月19日全国公開。