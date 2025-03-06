CG¤Èµ¿¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î´°àú¤ÊÂÎ¡Ä¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¥í¥¦¥ó¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡×¤Î¶ÚÆù¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡ÚPHOTO¡Û
ÇÐÍ¥¥í¥¦¥ó¤ÎÂÎ¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥¦¥ó¡¢¡È¥ì¥ªÍÍ¡É¤È¤Î¥¬¥Á¥¬¥Á¶ÛÄ¥¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCalvin Klein¡Ê¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤È¥í¥¦¥ó¤¬¤È¤â¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥í¥¦¥ó¡£¼«Ëý¤Î¶»¶Ú¡¢Ê¢¶Ú¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥¡¤ä°Ø»Ò¤Ë¤â¤¿¤ì¤Æ¤âÌµÂÌ¤ÊÆù¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¶ÚÆù¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂÎ¡¢¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡×¡ÖCG¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í!?¡×¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¤Ö¤Ã¤È¤ó¤À¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥í¥¦¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¡×¤Ë»²²Ã¡£º£Ç¯¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëDisney+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØÂùÎ®¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥í¥¦¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥°¡£2016Ç¯¡¢SF9¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆFNC¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËÆ±»öÌ³½ê¤È¤Î1¼¡·ÀÌó¤¬Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£·ó¤Í¤Æ¤è¤ê³èÈ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£190cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÈÀµÅýÇÉ¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½ºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ë¡Ù¡ØÀèÇÚ¡¢¤½¤Î¸ý¹ÈÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡ØÎøÊé¡Ù¤Ê¤É¡£