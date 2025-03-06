¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½à¥¨¡¼¥¹á¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¤É¡¼¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¹¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï±ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Á´¿È¤ò¹õ¤ËÅý°ì¤·¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤È¶¦¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¶âÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈ±·¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤â»÷¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤É¡¼¤¤¤¦¤³¤È¡©¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÀ¼¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ°È±²¼¤í¤·¤Æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ëÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¡¡¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É10¥«¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¿¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ¥íFC¤È1»î¹ç·ÀÌó¤·¡¢2Ç¯9¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°Àï¤ËÉüµ¢¡£10·î¤Ë¤â1»î¹ç·ÀÌó¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£