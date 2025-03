【週刊ヤングジャンプ 2025年No.14】 3月6日 発売 価格:490円

今号では稲光亜依さんが表紙と巻頭グラビアを飾る。また安彦良和氏による新連載「銀色の路-半田銀山異聞-」が新連載巻頭カラーとなっている。この他特別読み切りとして岩井トーキ氏「ピノキオ君の可愛い嘘」、結城太智氏「リクツのツクリ」などを掲載している。

