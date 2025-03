インドネシア スマトラ島の熱帯雨林。生物多様性の宝庫だ © WWF-US / Alexander Nicolas

昨今、「TNFD」(自然関連財務情報開示タスクフォース)という言葉が知られるようになっている。TNFDに基づく報告書作成の重要性やTNFD報告書解読のポイントを解説する。

「TNFD」という単語を耳にしたことはあるだろうか。

「TNFD」とは、「自然関連財務情報開示タスクフォース」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)の頭文字である。気候関連の「TCFD」(気候関連財務情報開示タスクフォース〈Task Force on Climate-related Financial Disclosures〉)と並び、企業の情報開示促進の取り組みだ。

森林や水、天然資源など、経済活動の維持に欠かせないのが「自然資本」である。その自然資本の深刻な減少は、ビジネス界でも重大なリスクと捉えられており、企業のTNFDへの注目度は高い 。

TNFDは自然破壊につながる企業の活動に歯止めをかけ、自然資本の保全に資金の流れが向かうために必要な情報開示のフレームワークとしてG7環境相会合の呼びかけにより誕生した。

「TNFD」という言葉をすでに聞いたことがある読者は、実際に自社や取引先のTNFD報告書を読んだことがあるだろうか。ぜひとも自社あるいは競合他社がTNFD開示をしているか、企業が何を自然関連リスクと捉えて考えているかを確認していただきたい。

日々の仕事で扱っている商材に思わぬリスクが隠されていたりすることを自社の報告書を読んで改めて認識できるかもしれない。リスクを適切に認識することが、思わぬイノベーションや商談につながることもある。自然資本がリスクにさらされ、事業戦略にも大きく影響を及ぼし始めた昨今、TNFD報告書を一読してみることを強く推奨したい。

本稿ではTNFDに基づく報告書作成の重要性を解説するとともに、TNFD報告書解読のポイントを紹介する。

情報不足が引き起こす自然破壊

「TNFD」の開示に関心が集まっている背景には、世界の各地域で自然破壊が進んでおり、企業の活動がそれに関係しているという事実がある。農地拡大による森林破壊や土地の砂漠化、鉱山開発による汚染物質流出などの自然破壊は、われわれの経済活動によって生じている。

経済活動がこれらの自然破壊を引き起こしてきた一因に、情報不足がある。消費などを通じた日々の経済活動がどれほどの自然破壊を引き起こしているかという情報はなお不足している。情報不足ゆえに、自然資本の利用に関するコストは適切に経済システムに反映することができなかったのだ。

そこで、自然資本の利用に関わるコストが正しく分析され、企業が自ずと自然資本に負荷をかけない活動に是正していくことが必要である。企業活動と自然資本との関係の分析・開示が進み、持続可能な社会の実現に資金が流れるようになることがTNFDの目的だ。

持続可能な社会の実現に向けて重要なTNFD。それでは、2023年9月に発表され黎明期にあるTNFD開示を企業関係者はどのように解読すればよいのか。

ここからは、TNFD報告書を読む際、あるいは作成する際のポイントをWWFジャパンが発表した「TNFDの4つのキーポイント」に基づき解説する。WWFジャパンでは併せて各企業のTNFD報告書のベンチマーク調査を実施。調査結果を随時ウェブサイトにて公開している。合わせて参照されたい。

4つのキーポイントとは以下の通りである。

ー然に与えるインパクトに関する記載があるか?

企業独自の自然との関係が記載されているか?

企業のマイナスインパクトへの対策が書かれているか?

た邑¬簑蠅悗了楮、地域住民の権利尊重について記載があるか?

自然に与えるインパクトに関する記載があるか?

1つ目のポイントは、自然に与えるインパクトに関する記述があるかどうかだ。

TNFD開示には大きく2つのアプローチがある。1つは自然資本との関わりが企業に及ぼす財務影響に焦点を当てた開示、もう1つは企業がどのように自然にインパクトをもたらしているかの分析結果の開示だ(下図参照)。





企業経営において、自然資本が自社に及ぼす財務的影響を把握しておくことは非常に重要である。しかし、経済システムに変革をもたらし、自然破壊を回避するためには企業が自然にもたらすインパクトの分析・開示を進めることも急務だ。TNFD報告書を作成・分析する際にはこれら2つの視点がともに含まれているかを確認したい。

2つ目のポイントは、企業の「何が」「どこで」「どのように」自然と関係しているのかについて分析ができているかどうかだ。

まず「何が」自然と関係しているかの分析だ。金融業や小売業、農林水産業など業種によって自然との関係の仕方はまったく異なる。また、同じ小売業でも扱っている商材により自然との関係はさまざまだ。どの分野において自社が自然と強く関係しているかをつまびらかにする必要がある。

「どこで」「どのように」……これらが企業と自然の関係を分析するうえでのカギになる。例えば、同じ作物でもブラジルの熱帯雨林を切り開いて生産された作物と、日本の荒廃農地を利用して生産された作物では自然に対する影響は異なる。また同じ土地でも、最新の摂水技術や無農薬栽培で生産されたものは、そうでないものと比べて自然への負の影響は小さくなるだろう。



森の日陰で栽培されるカカオ。在来樹木を一掃してつくられるモノカルチャー農園よりも環境へのマイナスインパクトが小さいと考えられている。同一コモディティでも、場所や製法により自然との依存・影響関係が異なる一例 © WWF / Jaap van der Waarde

しかし、「どこで」「どのように」を明らかにすることは簡単ではない。特に、原材料を外部から調達している企業は自社の拠点から遠く離れた商流(バリューチェーン)上で自然資本との関係が強い。商流をたどって、「どこで」を明らかにし、「どのように」を確認することは一朝一夕でできることではない。そこで、TNFDの推奨する「LEAPアプローチ」を用いて、商流全体から企業が自然資本と密接に関係する場所を特定し、依存・影響度合いを分析することが大切だ。

LEAPアプローチとはLocate(発見)、Evaluate(診断)、Assess(評価)、およびPrepare(準備)の4つのアクションの頭文字をとった言葉で、自然との接点、自然との依存関係、インパクト、リスク、機会など、自然関連課題の評価をするための統合的なアプローチを指す。

注意したいのは、企業と自然資本との関係について、一般論を超えた分析ができているかどうかだ。例えばコーヒー豆に関するTNFD開示で、コーヒー豆生産が引き起こす、環境問題や人権問題などについてインターネットで検索すれば分かるような記載のみでは自然資本の保全にはつながらない。

各社固有の「何が」「どこで」「どのように」に基づく課題が開示されていて初めて、TNFDの4つの柱と呼ばれる「ガバナンス」「戦略」「リスクとインパクトの管理」「指標と目標」の適切性が判断できる。

マイナスインパクトへの対策が書かれているか?

3つ目のポイントは、企業の森林や生態系の破壊などのマイナスのインパクトの軽減・回避策が示されているかである。企業のもたらす自然資本へのマイナスのインパクトは当事者である企業しか対応することができない。自社の商流全体を確認してマイナスインパクトの点検をする必要がある。

例えば調達している農産物が森林破壊につながっているかどうかは、商流をたどって確認しない限りは分からない。企業が知らぬうちに森林を破壊している農家から農産物を買い続けていれば、その森林は破壊され続けてしまう。マイナスのインパクトを止められるのは買い手の企業だけである。企業の出しうる自然資本へのマイナスインパクトの確認、及び回避・軽減策は開示の大事なポイントだ。

「ネイチャーポジティブ」という単語が社会で広まる中、企業の間では社会に対する良い取り組みをTNFD報告書に記載しなければいけないと考えがちだ。しかしネイチャーポジティブの第一歩は、自然に対するマイナスのインパクトを正しく認識することである。



火入れされたインドネシア・リアウ州の泥炭地。熱帯泥炭地は生物多様性に富み炭素貯蔵量も多いが、開発により多くの泥炭地が失われている。商流上のこのような環境破壊は「知らなかった」では済まされない © WWF / Matthew Lee

都市部や工場の周りに花や木を植え、職場や近隣環境をよくすることも大切な取り組みではあるが、TNFD開示で求められる内容とは基本的には異なる。商流の奥深く、遠く離れた場所で自らが引き起こしている大きな環境破壊に目をつぶっていたら「グリーンウォッシュ」(まやかしの環境対策)とも批判されかねない。

4つ目のポイントは、自然から影響を受ける人々の人権尊重、エンゲージメント活動についての自社の記載があるかどうかだ。

企業の自然資本との関わりの中で、農地や鉱山開発のための先住民族の強制移動、農薬や排水による健康被害などさまざまな問題が起こりえる。しかしこれらは、自然へのマイナスインパクト同様、商流の奥深くに隠されていて一般消費者からは見えづらい。商流をたどり、自然資本へのマイナスインパクトを確認すると同時に人権的側面での確認も重要だ。

加えて地域の自然と長く密接な関係を築いてきた先住民族などは、自然との共存の上で貴重な知見を持っている場合も多い。先住民族や地域住民の声に耳を傾け、彼らから学び取ろうとする姿勢も重要だ。それらのエンゲージ施策を開示することもTNFD開示では推奨されている。

TNFD開示の今後

企業と自然資本との関わりは業種や扱う商材により大きく異なり、企業のTNFD開示も多種多様である。しかし、上記の4つのポイントは、業種を問わず企業の自然資本に向き合う姿勢を浮き彫りにする。

開示を進める企業は上記の4つのポイントに留意して、自社と自然資本との関わりをつまびらかにし、透明性を持った開示を意識していただきたい。バリューチェーンを含めた、企業と自然資本との関わりの分析、改善は経営上の課題であると認識し、自然資本の持続可能な利用に向けた取り組みの加速を期待したい。

【参考】

TNFDキーポイントを参考にしたベンチマーク調査結果―2024年までの開示企業 https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5750.html

WWF ジャパン TNFD開示にあたっての4つのキーポイントhttps://www.wwf.or.jp/activities/lib/5897.html

(小池 祐輔 : WWFジャパン 自然保護室金融グループ)