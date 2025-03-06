¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìËÌ¿·´´ÀþÁö¹ÔÃæ¤Ë¼ÖÎ¾¤¬Ê¬Î¥¤«¡¡Åìµþ¡Á¿·ÀÄ¿¹±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ËÌÎ¦¡¦¾å±Û¡¦½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Ø¤â±Æ¶Á¡¡±¿Å¾ºÆ³«¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¦¤³¤Þ¤Á21¹æ¡×¤¬¾åÌî±Ø¤«¤éÂçµÜ±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë¼ÖÎ¾¤ÎÏ¢·ëÉôÊ¬¤¬³°¤ì¡¢À¾ÆüÊëÎ¤±ØÉÕ¶á¤ÇÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢·ë¤¬³°¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½650¿Í¤Î¾èµÒ¤¬¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ä¾å±Û¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Î¶è´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤âÊ¬Î¥¤ò¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÏÅÀ¸¡¤Î°Ù¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¤ËÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£