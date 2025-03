サンリオキャラクター大賞で5連覇中の人気キャラクター「シナモロール」のお誕生日を記念した体験型イベントを、アクアシティお台場3Fアクアアリーナにて開催!

「シナモロール」をパーティ会場まで送り届けるストーリー仕立ての体験をゲーム感覚で楽しめる「シナモロール バースデーパーティにいかなくちゃ!」が期間限定で実施されます☆

アクアシティお台場 サンリオ「シナモロール バースデーパーティにいかなくちゃ!」

開催期間:2025年3月24日(月)〜4月6日(日)

開催時間:11:00〜18:00 (イベント初日の3月24日(月)のみ12:00〜18:00)

入場料:無料

会場:アクアシティお台場 3Fアクアアリーナ

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」のお誕生日を記念した体験型イベント「シナモロール バースデーパーティにいかなくちゃ!」を、アクアシティお台場にて期間限定開催!

3月6日に誕生日を迎えた「シナモロール」がバースデーパーティに向かう1日を体験できる、ストーリー仕立ての体験型イベントです。

期間中、様々なハプニングに見舞われる「シナモロール」を手助けしながらパーティ会場まで送り届ける体験を、ゲーム感覚で楽しめます。

会場には「シナモロール」の声を耳で聞いて手で触れられる3つのハプニング体験スポットとフォトジェニックなパーティ会場ブースのほか、巨大な「シナモロール」のバルーンが登場するスペシャル企画です☆

3つの体験スポット

バースデーパーティに向かうまでの間に、様々なハプニングに見舞われる「シナモロール」を助ける3つの体験スポットが登場!

なかなかお昼寝から目覚めない「シナモロール」を揺らして起こすことができるスポットや、

春風のせいで上手に飛べない「シナモロール」を手助けするスポット、

転んでお花畑にハマった「シナモロール」を引っ張り出すスポットなど、「シナモロール」の声を聞いたり、手で触ったり、時には引っ張り出して、パーティに送り届ける体験を楽しめます。

パーティ会場

ハプニングを乗り越えた先には、フォトジェニックなバースデーパーティ会場で写真を撮ることができます。

パーティ会場ではフレンズたちがお出迎えしてくれます。

巨大な「シナモロール」バルーン

会場には、幅約4メートルの「シナモロール」のバルーンも登場。

大迫力のバルーンの前で記念撮影することができます。

イベント限定ステッカー

イベントを体験された方全員に、出口にてステッカーをプレゼント。

たくさんのプレゼントに囲まれた「シナモロール」が描かれた、コミック風デザインのステッカーです。

※ステッカーはなくなり次第終了となります

ストップモーションアニメ「Let’s Roll, Cinnamoroll!(レッツロール!シナモロール)」

配信日程:毎週木曜日(第1話 2025年3月6日(木)12時)

話数:全12話

配信場所:サンリオ公式YouTubeチャンネル

「シナモロール」初となるストップモーションアニメ「Let’s Roll, Cinnamoroll!(レッツロール!シナモロール)」 の配信が、サンリオ公式YouTubeチャンネルにてスタート!

シュクルタウンを舞台に、「シナモロール」とお友だちの日常を切り取った全12話のアニメーションです。

毎週木曜日にサンリオ公式YouTubeチャンネルにて1話ずつ公開されます。

また、英語吹き替え版もサンリオ海外公式YouTubeチャンネル「Hello Kitty and Friends」にて後日公開予定です。

「シナモロール」のお誕生日を記念した体験型イベント。

2025年3月24日より、アクアシティお台場 3Fアクアアリーナにて開催される「シナモロール バースデーパーティにいかなくちゃ!」の紹介でした☆

