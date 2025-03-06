【速報】奈良県十津川村で震度3の地震 震源は和歌山南部で京都府や大阪府も揺れを観測 午後0時59分ごろ発生
６日午後０時５９分ごろ、奈良県で最大震度３を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は和歌山県南部で、震源の深さはおよそ３０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは４．１と推定されます。
各地の震度です。
最大震度３を観測したのは奈良県十津川村です。
震度２を観測したのは奈良県野迫川村と下北山村。和歌山県御坊市、新宮市、田辺市などです。
また震度１を京都府木津川市や大阪府岸和田市や泉佐野市などでも観測しています。
■各地の詳しい震度
和歌山県を震源とする地震で、奈良県・和歌山県・三重県・大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県で地震が観測されました。
■震度３
□奈良県
十津川村
■震度２
□奈良県
野迫川村下北山村
□三重県
尾鷲市熊野市三重御浜町
紀宝町
□和歌山県
御坊市紀の川市かつらぎ町
高野町湯浅町有田川町
由良町田辺市新宮市
北山村
■震度１
□奈良県
大和郡山市橿原市桜井市
五條市御所市生駒市
宇陀市高取町明日香村
広陵町吉野町大淀町
下市町黒滝村天川村
□三重県
三重大紀町三重紀北町
□和歌山県
和歌山市海南市橋本市
有田市岩出市紀美野町
和歌山広川町和歌山美浜町和歌山日高町
みなべ町日高川町白浜町
上富田町那智勝浦町太地町
古座川町
□京都府
木津川市
□大阪府
大阪堺市西区岸和田市泉大津市
泉佐野市富田林市河内長野市
大阪和泉市泉南市大阪狭山市
熊取町田尻町千早赤阪村
□兵庫県
洲本市
□徳島県
那賀町