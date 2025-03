三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの楽曲「BLAZE」が、4月2日(〜23:59)までPontaパス会員限定で無料ダウンロードできる。三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE同曲は、DARKなTrap BeatにBlaze in and Blaze outのHOOKのフレーズと印象的なダンスに中毒性を宿した楽曲で、「更なる高みを目指す決意、闘志と熱い想いに炎を灯す」というメッセージが込められている。プロデューサーに、ET-KING・SEAMO・ソナーポケットなどのアーティストと共に楽曲を手掛けるGRPを迎え、Kanye West & Ty Dolla $ign「STARS」のソングライティングに参加しているLUCIEN PARKERを中心に制作した。