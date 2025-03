グローバルボーイズグループ・DXTEENの初主演ドラマ『最後の放課後』(日本映画専門チャンネル:28日20:00〜、ひかりTV:30日19:00〜、Lemino・ひかりTVビデオサービス:31日〜)の制服姿のメインビジュアルが6日、公開された。『最後の放課後』メインビジュアル北川瞳監督&阿相クミコ脚本による同ドラマは、卒業式を終えた6人の恋愛模様を軸に、誰もが共感するストーリーが展開される。

メンバーのコメントは、以下の通り。○■大久保波留悠斗役を演じさせていただきました大久保波留です。悠斗は教育実習生に恋をします!男性を好きになって、伝えたくてもなかなか伝えられないという難しい役でしたが、一生懸命頑張りました。無邪気で可愛らしい悠斗、楽しみにしていてください!○■田中笑太郎太陽役を演じさせていただきました田中笑太郎です!僕自身初めてのお芝居で、この作品にDXTEEN6人で出演できたこと、本当に嬉しく思います!そして、この機会をいただけたこと本当に感謝しています。撮影は緊張しましたが、太陽のキャラクターに真剣に向き合って演じました。楽しみに待っていてください!○■谷口太一拓海役を演じさせていただきました谷口太一です。今回の作品が『最後の放課後』ということで、DXTEEN6人が卒業を迎えた高校生役を演じました。学生ならではの青春感あふれるストーリーをDXTEENのメンバーと一緒に演じることができて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです!ぜひたくさんの方に楽しんでいただけたら嬉しいです。○■寺尾香信奏役を演じさせていただきました寺尾香信です!初めてのお芝居ということで、とにかくがむしゃらに挑戦させていただきました。僕自身、奏と重なる部分もあり、演じてみて気持ちが入りやすかったです。DXTEEN6人での撮影はとても新鮮でした。全身全霊で演じさせていただいたので、『最後の放課後』お楽しみに!○■平本健隼人役を演じさせていただきました平本健です!今回、DXTEEN6人でお芝居することができて嬉しかったです!隼人は僕の性格とは違うキャラクターで、演じるのが難しく苦戦したところもありましたが、作品を通して新しい僕を見てほしいなと思います。6人の甘酸っぱい恋と青春の記録が描かれているので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです!○■福田歩汰翼役を演じさせていただきました福田歩汰です。DXTEEN6人でお芝居をするときが来るなんて思っていなかったので、すごく嬉しかったです。めちゃくちゃ青春を感じられるドラマになっているので、たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです!一緒に青春しましょー!日本映画専門チャンネルでは、このドラマ放送を記念して、3月・4月に「DXTEENに出逢えて!」特集を展開する。3月は『最後の放課後』に加え、同作の撮影現場に密着し、演技に挑むメンバーの真剣な表情や、普段は観られない素顔を堪能できるメイキング番組を。4月は、『2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR 〜START OF THE QUEST〜』をテレビ初放送。さらに、DXTEENオリジナル卒業アルバム・クリアファイルが当たるプレゼントキャンペーンも実施する。