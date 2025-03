1年以内にオープンした、パン好きの心をくすぐる注目のベーカリーをご紹介。

この1年以内にも、パン好きの心をくすぐる魅力的なベーカリーがたくさん誕生しています。そのなかでも、都内にオープンした今行きたい注目の新店を厳選してお届け。

1. dough-ist

店があるのは、住宅街にあるマンションの1階。パン好きはもちろん、近隣住民にも愛される店となっている 写真:柿崎真子

“湯種の魔術師”の異名を持つ川原司シェフによる「dough-ist(ドウイスト)」が、2024年5月に笹塚にオープンしました。開店するやいなやその評判はあっという間に広がり、行列が絶えない人気店に。

「ドウイスト」300円 写真:柿崎真子

店名を冠した「ドウイスト」は、こちらの店のスペシャリテ。国産小麦を使い、湯種が50%も配合された生地は、ほのかに塩気が利いてもっちりとした食感です。他にも“飲めるドーナツ”と話題の「湯種ドーナツ」も、dough-istに来たら必ず試してほしいひと品。

2. PLAT(東京・駒沢大学)

スタイリッシュな外観が目を引きます 写真:お店から

<店舗情報>◆dough-ist住所 : 東京都渋谷区笹塚3-12-5 ホワイトハウス 1FTEL : 03-4400-4182

東京でも珍しいクロワッサン専門店として人気を集める「PLAT(プラット)」。三軒茶屋にあった店を閉め、スケールアップして駒沢オリンピック公園のすぐ近くに移転オープンしました。

新しく移転した店舗でもプレーンの「クロワッサン クラシック」のほか、フレーバークロワッサンも揃う 写真:お店から

定番人気の「クロワッサン クラシック」 380円は、小麦本来の優しい甘みが感じられるよう、国産石臼びき小麦を生地にブレンド。きび砂糖やハチミツを使用し、自然な甘みが感じられるように仕上げているそう。SNSで焼き上がり時間を知らせているので、時間に合わせて訪れれば、外側がサクッと、中がもっちりとした、ひとくち食べると思わず笑顔になるクロワッサンに出会えます。

3. d’une rarete

フード ドリンク一例 写真:お店から

<店舗情報>◆PLAT住所 : 東京都目黒区八雲5-19-7 たか乃羽マンションTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年12月、表参道骨董通りで多くのパン好きから愛されていた「d’une rarete」が、麻布十番駅から徒歩4分ほどの場所に移転オープン。工場を併設し、毎日焼きたての手作りパンを楽しめるベーカリーカフェです。

焼き立てのラルテ 写真:お店から

人気商品の「ラルテ」290円は、お店の名前にもなっている同店オリジナルの四角いクロワッサンです。繊細に織り込まれた27層の中にはおいしいバターがたっぷり。パリパリの食感がたまりません。モーニングにランチ、ティータイムにとさまざまなタイミングで訪れてみてはいかがでしょう。

4. Gris bagel

お洒落な外観 写真:お店から

<店舗情報>◆d'une rarete住所 : 東京都港区南麻布1-5-6TEL : 050-5595-2021

2024年10月、参宮橋駅から徒歩5分ほどの場所に、ベーグル専門店「Gris bagel」がオープンしました。オーナー兼パティシエの中島理恵さんは、20年以上にわたり渋谷区本町で人気フランス菓子店「patisserie CONCENT」を運営。

オリジナリティ溢れるベーグル 写真:お店から

店内には見た目も美しいスイーツベーグルや、サンド系ベーグルなどが種類豊富に並びます。「明太子」380円や「チョリソー&ハニーマスタード」420円など、朝食やランチ、ワインのお供にもなりそうなものや、「チョコココナッツクランベリー」420円、「柚子クリームチーズ」420円などのスイーツベーグルも。パティシエのセンスが光る、唯一無二のひと品に出会いに、足を運んでみてはいかがでしょうか。

5. PALM

店舗外観。手作りの看板に心が和みます 出典:はるはる2426さん

<店舗情報>◆Gris bagel住所 : 東京都渋谷区代々木3-39-15TEL : 03-5990-6365

パンマニアの心をときめかせるベーカリーが千葉・松戸に誕生。シェフの小林陽さんは「メゾンカイザー」「ゴントラン シェリエ」「ブーランジェリー アダチ」など、名だたるベーカリーで15年以上修業してきた実力派です。

パンオフリュイ フォカッチャなど 出典:naotontonさん

おすすめは「アダチ」直伝の「パンオフリュイ」。手に取るとずっしりと重みがあり、生地よりも多くドライフルーツやナッツがぎっしり詰まっています。フルーツやナッツの豊かな風味のハーモニーがたまらないひと品。他にも、ショーケースには同店ならではの魅力的なパンがずらりと並びます。パン好きの心を掴む一軒になること間違いなし。

6. ヤマトラ

外観 出典:くちるさん

<店舗情報>◆PALM住所 : 千葉県松戸市根本13-1 中銀松戸マンシオン 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月17日、ベーカリー「ヤマトラ」が中延にある商店街「なかのぶスキップロード」にオープンしました。大岡山の名ベーカリー「イトキト」で修業したシェフの店です。

「レーズンの黒糖ミルクパン」350円 写真:お店から

一番人気は「レーズンの黒糖ミルクパン」。湯通ししてぷりっとした食感のサルタナレーズンと、ほどよい甘さのクリームが絶妙にマッチします。このほか、低温長時間発酵で味わい深く、かみしめると小麦の風味豊かな「ヤマトラ風バゲット」や、このバゲットに軟らかい蒸し鶏とパルメザンチーズ、自家製セミドライトマトを挟んだ「蒸し鶏とパルメザンチーズのサンドイッチ」など、どれを食べようか迷うこと必至です。売り切れ次第終了なので、早めの来店がおすすめ!

7. Boulangerie LE LION

店舗外観 出典:karin☆さん

<店舗情報>◆ヤマトラ住所 : 東京都品川区東中延2-10-19 Villa East N 1FTEL : 03-4400-2195

恵恵比寿で人気の老舗ビストロ「ル・リオン」が手掛けるベーカリー「Boulangerie LE LION」がオープン。同店では、ビストロでも提供しているバゲットをはじめ、焼き菓子やデニッシュなど多種多彩な商品を販売しています。

バゲットやパンドミなど、多彩なパンが並ぶ 出典:ゆっきょしさん

看板メニューの「バゲット」378円は、北海道産小麦を使用し気泡があいた軽い食感。ハーフサイズでも購入できます。豚肉とトマトと玉ねぎが入っていて、香辛料がフワッと香る「ミートパイ」や、サクサクのパイ生地にハムとチーズを挟み、ホワイトソースとシュレッドチーズで焼き上げる「クロックムッシュ」など、惣菜パンも豊富。近くにあったら通いたくなるような素敵な新店です。

8. MARUICHI BAGEL

店内のショーケースにはシンプルなベーグルからボリュームたっぷりなサンドイッチまで、さまざまなベーグルが並ぶ。種類は全20種類 出典:ドラノログさん

<店舗情報>◆Boulangerie LE LION住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-16-20 竹下ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

白金高輪で連日行列を作っていた大人気ベーグル店「MARUICHI BAGEL」が、御成門駅から徒歩約4分の日比谷通り沿いに移転オープンしました。同店の歯ごたえあるNYスタイルのベーグルにはファンが多く「食べログ パン TOKYO 百名店」にも選出されています。

シナモンレーズンにバターを挟んだサンドイッチ 出典:江戸っ子嫁ちょこ子さん

イチオシはサンドメニューの一つで、シナモンレーズンのベーグルにバターを挟んだサンドイッチ。生地本来の旨みとシナモンレーズンの香りとジューシーさ、バターの塩気のバランスが絶妙です。サンドイッチは好きな組み合わせでオーダーも可能。まずは20種類からベーグルを選び、クリームチーズや野菜、スプレッドなど30種以上ある具材から好きなものをチョイスします。自分好みのカスタムを見つけに、ぜひ訪れてみてはいかがでしょう。

9. シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店

洗練された雰囲気の新店舗 イメージ:お店から

<店舗情報>◆MARUICHI BAGEL住所 : 東京都港区新橋5-23-10 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

自然派スイーツで人気の「シヅカ洋菓子店」の3号店「シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店」が、有楽町駅から徒歩4分ほどの場所にオープンしました。同店ではクッキーやケーキ以外に店舗限定パンの販売も行います。

同店限定販売の3種類のパン 写真:お店から

注目は3種類のパン。北海道産小麦のはるゆたかと有機栽培の全粒粉をブレンドし、表面はサクッと中はモチッとした食感の「クロワッサン」、フランス産チョコレートのほどよい甘さがたまらない「パンオショコラ」、平飼いの有精卵を使用した濃厚なカスタードクリームと有機サルタナレーズンをふんだんに巻き込み焼き上げた「パンオレザン」各種432円。月、火、木、土のみの販売です。午前中で売り切れてしまうこともあるそうなので、お目当てのものを購入したい時は早めの訪問がおすすめ。

10. flour+water 横浜

種類豊富なパンにワクワクする 写真:お店から

<店舗情報>◆シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル 1FTEL : 03-6268-0009

横浜駅から徒歩4分ほどの場所に、中目黒や虎ノ門で大人気のベーカリー・カフェ「flour+water」の姉妹店、「flour+water 横浜」がオープン。人気の「ブランチセット」1,980円は、店内で焼き上げられた12種類のパンから好みのものを4つ選び、メインはスープ、サラダ、ティラミスから1つ選べるセットです。

季節ごとに変わるコース料理 写真:お店から

また同店ならではの魅力は「焼きたてパンとイタリアンのディナーコース」7,000円。プラス5,000円で、山梨のワイナリー「98wines」のワインを中心にペアリングで楽しめます。オープンして間もないですが既に大人気で、昼間は行列になることも多いので、訪問の際は時間に余裕を持っておでかけください。

<店舗情報>◆flour+water 横浜住所 : 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-5TEL : 050-5595-6683

