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6日午後0時59分ごろ、奈良県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は和歌山県南部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、奈良県の十津川村です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□奈良県
十津川村

■震度2
□奈良県
野迫川村　下北山村

□三重県
尾鷲市　熊野市　三重御浜町
紀宝町

□和歌山県
御坊市　紀の川市　かつらぎ町
高野町　湯浅町　有田川町
由良町　田辺市　新宮市
北山村

■震度1
□奈良県
大和郡山市　橿原市　桜井市
五條市　御所市　生駒市
宇陀市　高取町　明日香村
広陵町　吉野町　大淀町
下市町　黒滝村　天川村

□三重県
三重大紀町　三重紀北町

□和歌山県
和歌山市　海南市　橋本市
有田市　岩出市　紀美野町
和歌山広川町　和歌山美浜町　和歌山日高町
みなべ町　日高川町　白浜町
上富田町　那智勝浦町　太地町
古座川町

□京都府
木津川市

□大阪府
大阪堺市西区　岸和田市　泉大津市
泉佐野市　富田林市　河内長野市
大阪和泉市　泉南市　大阪狭山市
熊取町　田尻町　千早赤阪村

□兵庫県
洲本市

□徳島県
那賀町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。