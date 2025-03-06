奈良県で最大震度3の地震 奈良県・十津川村
6日午後0時59分ごろ、奈良県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は和歌山県南部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、奈良県の十津川村です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□奈良県
十津川村
■震度2
□奈良県
野迫川村 下北山村
□三重県
尾鷲市 熊野市 三重御浜町
紀宝町
御坊市 紀の川市 かつらぎ町
高野町 湯浅町 有田川町
由良町 田辺市 新宮市
北山村
■震度1
□奈良県
大和郡山市 橿原市 桜井市
五條市 御所市 生駒市
宇陀市 高取町 明日香村
広陵町 吉野町 大淀町
下市町 黒滝村 天川村
□三重県
三重大紀町 三重紀北町
□和歌山県
和歌山市 海南市 橋本市
有田市 岩出市 紀美野町
和歌山広川町 和歌山美浜町 和歌山日高町
みなべ町 日高川町 白浜町
上富田町 那智勝浦町 太地町
古座川町
□京都府
木津川市
□大阪府
大阪堺市西区 岸和田市 泉大津市
泉佐野市 富田林市 河内長野市
大阪和泉市 泉南市 大阪狭山市
熊取町 田尻町 千早赤阪村
□兵庫県
洲本市
□徳島県
那賀町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。