6日午後0時59分ごろ、奈良県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は和歌山県南部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、奈良県の十津川村です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□奈良県

十津川村

■震度2

□奈良県

野迫川村 下北山村



□三重県

尾鷲市 熊野市 三重御浜町

紀宝町





□和歌山県御坊市 紀の川市 かつらぎ町高野町 湯浅町 有田川町由良町 田辺市 新宮市北山村

■震度1

□奈良県

大和郡山市 橿原市 桜井市

五條市 御所市 生駒市

宇陀市 高取町 明日香村

広陵町 吉野町 大淀町

下市町 黒滝村 天川村



□三重県

三重大紀町 三重紀北町



□和歌山県

和歌山市 海南市 橋本市

有田市 岩出市 紀美野町

和歌山広川町 和歌山美浜町 和歌山日高町

みなべ町 日高川町 白浜町

上富田町 那智勝浦町 太地町

古座川町



□京都府

木津川市



□大阪府

大阪堺市西区 岸和田市 泉大津市

泉佐野市 富田林市 河内長野市

大阪和泉市 泉南市 大阪狭山市

熊取町 田尻町 千早赤阪村



□兵庫県

洲本市



□徳島県

那賀町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。