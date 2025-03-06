「住みたい街ランキング2025」発表 1位は8年連続で横浜
【モデルプレス＝2025/03/06】6日、都内で「SUUMO 住みたい街ランキング2025 首都圏版」発表会が行われた。1位は8年連続で横浜（JR京浜東北線）となった。
【写真】「住みたい街ランキング」11位〜30位
1位：横浜（JR京浜東北線）
2位：大宮（JR京浜東北線）
3位：吉祥寺（JR中央線）
4位：恵比寿（JR山手線）
5位：東京（JR山手線）
6位：池袋（JR山手線）
7位：新宿（JR山手線）※
8位：品川（JR山手線）
9位：目黒（JR山手線）
10位：渋谷（JR山手線）
11位：浦和（京浜東北線）
12位：武蔵小杉（東急東横線）
13位：鎌倉（江ノ島電鉄線）
14位：船橋（JR総武線）※
15位：立川（JR中央線）※
16位：流山おおたかの森（つくばエクスプレス）
17位：中野（JR中央線）
18位：桜木町（JR京浜東北線）
19位： 柏（JR常磐線）
20位：中目黒（東急東横線）
21位：舞浜（JR京葉線）
22位：北千住（東京メトロ千代田線）
23位：藤沢（JR東海道本線）
24位：有楽町（JR山手線）
25位：つくば（つくばエクスプレス）
26位：さいたま新都心（JR京浜東北線）
27位：川越（JR埼京線）
28位：和光市（東武東上線）
29位：表参道（東京メトロ銀座線）
30位：自由が丘（東急東横線）
※は複数の駅の得点を合算
年齢：20代〜40代の男女
人数：10000人
居住地：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県
・インターネットによるアンケート調査
・「住みたい駅」「住みたい自治体」を上位3つまで回答し、重みづけ配点したものを合算
・「住みたい駅」は都道府県→沿線→駅の順に絞り込む形で回答
（modelpress編集部）
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【写真】「住みたい街ランキング」11位〜30位
◆「住みたい街ランキング2025」1位は横浜
1位：横浜（JR京浜東北線）
2位：大宮（JR京浜東北線）
3位：吉祥寺（JR中央線）
4位：恵比寿（JR山手線）
5位：東京（JR山手線）
6位：池袋（JR山手線）
7位：新宿（JR山手線）※
8位：品川（JR山手線）
9位：目黒（JR山手線）
10位：渋谷（JR山手線）
11位：浦和（京浜東北線）
12位：武蔵小杉（東急東横線）
13位：鎌倉（江ノ島電鉄線）
14位：船橋（JR総武線）※
15位：立川（JR中央線）※
16位：流山おおたかの森（つくばエクスプレス）
17位：中野（JR中央線）
18位：桜木町（JR京浜東北線）
19位： 柏（JR常磐線）
20位：中目黒（東急東横線）
21位：舞浜（JR京葉線）
22位：北千住（東京メトロ千代田線）
23位：藤沢（JR東海道本線）
24位：有楽町（JR山手線）
25位：つくば（つくばエクスプレス）
26位：さいたま新都心（JR京浜東北線）
27位：川越（JR埼京線）
28位：和光市（東武東上線）
29位：表参道（東京メトロ銀座線）
30位：自由が丘（東急東横線）
◆「住みたい街ランキング2025」調査対象・調査方法
年齢：20代〜40代の男女
人数：10000人
居住地：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県
・インターネットによるアンケート調査
・「住みたい駅」「住みたい自治体」を上位3つまで回答し、重みづけ配点したものを合算
・「住みたい駅」は都道府県→沿線→駅の順に絞り込む形で回答
（modelpress編集部）
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