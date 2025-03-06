½»Ã«°ÉÆà¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Çº¾µ½Èï³²¤Ë¡¡¶Ã¤¬¤¯¤Î¼ê¸ý¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¥·¥ã¥óÊÂ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î½»Ã«°ÉÆà¡Ê42¡Ë¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¥¹¥êÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
½»Ã«¤Ï¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Î³¹¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡Ö¤³¤ÎTRX¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¡¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¹¤°¸å¤ËÈá·à¤¬¡¡ÃËÍ§Ã£4¿Í¤¬1Çñ¤Ç¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¥é¥ó¥Á¤·½ª¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç¤â¹Ô¤³¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Í¡¢¡¢¡¢¡×¤È»ö¤Îµ¯¤³¤ê¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤¿¤é50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÉ×ÉØ¤Ë1¿Í¤ÎÍ§Ã£¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤â¤Î¤Î2Ê¬¤Ç¤½¤ÎÍ§Ã£¤¬¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¤«¤é8Ëü±ß¤òÈ´¤¼è¤é¤ì¤ë¥¹¥ê¤Ë¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ§¿Í¤¬¥¹¥êÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÍÎÉþ¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤È¤«¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¥É¥Ð¥¤¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¥É¥Ð¥¤¤Î¤ª»¥¤À¤è¡¼¤È¤ªºâÉÛ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª»¥¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Æ¡¢º£ÅÙÆüËÜ¤Ø¹Ô¤¯¤«¤éÆüËÜ¤Î¤ª»¥¸«¤»¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈÈ¿Í¤ÈÍ§¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÀâÌÀ¤·¡Ö¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤Ê¤ó¤Æ³¤³°¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡¼¡¡Ãæ¿È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢Í§Ã£¤ÏÀäÂÐÅð¤é¤ì¤ë¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤ªºâÉÛ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°®¤ê¡¢¤ª»¥¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢8Ëü±ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥óÊÂ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥ê¤Î¼ê¸ý¤òµ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢"¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯º¾µ½"¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤¢¤ëº¾µ½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ß¤¿¤¤¡¡¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ï°ÂÁ´¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤â¤è¤¯1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢"¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯º¾µ½"¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤âÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ØÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£