DJやついいちろう(エレキコミック)による、14年目の、第三弾出演者発表!先着先行チケット絶賛販売中!!!渋谷の9会場を横断しジャンルを超えた都市型サーキット複合フェスを楽しみましょう!お笑いコンビ「エレキコミック」のやついいちろうが主催する音楽とお笑いのエンタテインメントフェス<YATSUI FESTIVAL! 2025>が、今年も2025年6月21日(土)・6月22日(日)開催される。

<YATSUI FESTIVAL! 2025>日程:2025年6月21日(土)、6月22日(日)開場/開演(両日):11:30会場 : Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest 5F / Spotify O-nest 6F / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / club asia / LOFT9 shibuya / WOMBLIVEWEB視聴プラットフォーム:後日公開予定主催 : やついいちろう制作:シブヤテレビジョン / トゥインクルコーポレーション / SALMONSKY / ディスクガレージ協力:株式会社イープラス / ビクターエンタテインメント株式会社 / 中京テレビ放送株式会社 / duo MUSIC EXCHANGE / Culture of Asia / LOFT9 Shibuya / (株)フォーム / 株式会社Spincoaster【チケット情報】販売プレイガイド : イープラス https://eplus.jp/yatsuifes/ (スマートフォン・PC)◇先着先行チケット ◇ 販売期間 2月13日(木)12:00〜5月21日(水)23:59◆2日通しチケット \16,000(税込・各日D別)◆6月21日(土) 通常チケット \8,800(税込・D別)◆6月22日(日) 通常チケット \8,800(税込・D別)◆6月21日(土) VIPチケット \35,000(税込・D別) ※数量限定販売◆6月22日(日) VIPチケット \35,000(税込・D別) ※数量限定販売◆6月21日(土) U-20チケット \5,000(税込・D別) ※数量限定販売◆6月22日(日) U-20チケット \5,000(税込・D別) ※数量限定販売※VIPチケット特典は、O-EAST/O-WEST/duo music exchangeの3会場の2階テラス席へのご案内(※最前エリアではありません)、他会場では入場規制時に優先的にお待ちいただけるファストパスが発行されます。やついフェスTシャツ付 (当日会場にてお渡し)※別途5月頃に2Fテラス席(アーティスト毎入れ替え制)の販売を予定しております。こちらは入場チケットは必須となります。オフィシャルのアナウンスをお待ちください。※U-20チケットは当日受付にて身分証明書の提示が必須となります。6/15時点での20歳以下の年齢(6/15時点で21歳はNG)が対象となりますのでご注意ください。

第三弾発表として、31組の出演者と日割りを発表(合計81組)、先着先行チケットは絶賛発売中だ。また、インディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行う「Eggs」とコラボレーションした、オーディションも開催中。やついフェスへの出演権を獲得すべく、エンターテインメントを志す方々は応募してほしい。コロナ禍に悩まされた3年間でも一度も歩みを止めなかったやついフェス。一度中止を発表したところから一転、無観客で全編無料配信をした<ONLINE YATSUI FESTIVAL! 2020>、キャパ定員30%で全国版のオンラインフェスと融合させた<YATSUI FESTIVAL! 2021>、キャパ定員を60%での<YATSUI FESTIVAL! 2022>、ついに100%動員まで復活した<YATAUI FESTIVAL! 2023>、ソールドアウトして新たな道を築いた<YATSUI FESTIVAL! 2024>、そして2025年の<YATSUI FESTIVAL! 2025>はどんな奇跡が生まれるだろうか。【第三弾出演者発表】 31組MONO NO AWARE / モーモールルギャバン / kurayamisaka / ズーカラデル / 七尾旅人 / ラブレターズ / 桂正和 / 丸山ゴンザレス / 阿佐ヶ谷姉妹 / お見送り芸人しんいち / シティホテル3号室 / 宇宙ネコ子(BAND SET) / lilbesh ramko / えんぷてい / ラッキーオールドサン(Band Set) / ザ・ギース / yubiori / toddle / JIGDRESS / わらふぢなるお / ネコニスズ / 春とヒコーキ / ガッポリ建設 / 雪国 / ハク。 / 眞名子 新(bandset) / 野口文 / iVy / 岡林風穂withサポート / Trooper Salute / ゴリラ祭ーズ【出演者日割り】 6月21日(土)42組DJ やついいちろう / iVy / 宇宙ネコ子(BAND SET) / AIR-CON BOOM BOOM ONESAN / 柏木ひなた / ガッポリ建設 / 桂正和 / kurayamisaka / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / the bercedes menz / sidenerds / ザ・ギース / the dadadadys / サニーデイ・サービス / JIGDRESS / SUSHIBOYS / 田中俊行 / 鉄火 / TENDOUJI / 都市ボーイズ / トップシークレットマン / toddle / Trooper Salute / 七尾旅人 / 新浜レオン / ネコニスズ / NOT WONK / PK shampoo / PEDRO / Helsinki Lambda Club / POLYSICS / 街裏ぴんく / 丸山ゴンザレス / mekakushe / モーモールルギャバン / 雪国 / yubiori / ラブレターズ / lilbesh ramko / 浪漫革命 / ワンダフルボーイズ【出演者日割り】 6月22日(日)41組DJ やついいちろう / 秋山璃月 / 阿佐ヶ谷姉妹 / ぁみ / ALI / 171 / 井上園子 / エレ片 / えんぷてい / 岡林風穂withサポート / お見送り芸人しんいち / 小山田壮平Band / 工藤祐次郎 / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / Cody・Lee(李) / ゴリラ祭ーズ / シティホテル3号室 / 水中、それは苦しい / ズーカラデル / 超右腕 / SPARTA LOCALS / 曽我部恵一 / テレビ大陸音頭 / トリプルファイヤー / NONA REEVES / 野口文 / ハク。 / ハシリコミーズ / 春とヒコーキ / フー・ドゥ・ユー・ラブ / フラワーカンパニーズ / ベランダ / Homecomings / 眞名子新(Band Set) / 眉村ちあき / 民謡クルセイダーズ / MONO NO AWARE / 山二つ / ラッキーオールドサン(Band Set) / わらふぢなるお【全出演者】 81組(五十音順)DJ やついいちろう / iVy / 秋山璃月 / 阿佐ヶ谷姉妹 / ぁみ / ALI / 171 / 井上園子 / 宇宙ネコ子(BAND SET) / AIR-CON BOOM BOOM ONESAN / エレ片 / えんぷてい / 岡林風穂withサポート / お見送り芸人しんいち / 小山田壮平Band / 柏木ひなた / ガッポリ建設 / 桂正和 / 工藤祐次郎 / kurayamisaka / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / Cody・Lee(李) / ゴリラ祭ーズ / the bercedes menz / sidenerds / ザ・ギース / the dadadadys / サニーデイ・サービス / JIGDRESS / シティホテル3号室 / 水中、それは苦しい / ズーカラデル / 超右腕 / SUSHIBOYS / SPARTA LOCALS / 曽我部恵一 / 田中俊行 / 鉄火 / テレビ大陸音頭 / TENDOUJI / 都市ボーイズ / トップシークレットマン / toddle / トリプルファイヤー / Trooper Salute / 七尾旅人 / 新浜レオン / ネコニスズ / NONA REEVES / 野口文 / NOT WONK / ハク。 / ハシリコミーズ / 春とヒコーキ / PK shampoo / フー・ドゥ・ユー・ラブ / フラワーカンパニーズ / PEDRO / ベランダ / Helsinki Lambda Club / Homecomings / POLYSICS / 街裏ぴんく / 眞名子新(Band Set) / 眉村ちあき / 丸山ゴンザレス / 民謡クルセイダーズ / mekakushe / モーモールルギャバン / MONO NO AWARE / 山二つ / 雪国 / yubiori / ラッキーオールドサン(Band Set) / ラブレターズ / lilbesh ramko / 浪漫革命 / わらふぢなるお / ワンダフルボーイズ●やついいちろう コメントやついフェス第三弾アーティストとして新たに31組が発表になりました!!今回はアーティストの皆さんに加え、お笑い芸人さんが沢山発表になってます。これからも続々発表になるのでお楽しみに!!また、オーディションも去年から開催し、今年もありますのでどなたでもやついフェスに出れるチャンスがあります!!是非興味ある方は参加してみてください!!これだけ多種多様な出演者が一堂に会するフェスはやついフェスしかありません!!是非皆さん、一度遊びに来てくださいね!6月21.22日は渋谷で待ってます!!扉絵イラストレーション:我喜屋位瑳務 / トータルアートディレクション:太田雄介