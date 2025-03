東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」の「silva(シルバ)」に「Fruit Afternoon Tea(フルーツアフタヌーンティー)」が登場。

メロンやマンゴーなど、13種類のフルーツを使用した贅沢なアフタヌーンティーを楽しむことができるほか、新茶を使用したオリジナルスコーンも提供されます☆

ヒルトン東京ベイ「silva(シルバ)」Fruit Afternoon Tea(フルーツアフタヌーンティー)

期間: 2025年4月23日(水)〜6月24日(火)

提供時間:平日 11:00〜17:00、土・日・祝日 11:00〜17:00(150分制)

料金:5,200円(税・サ込)※紅茶・コーヒーを好きなだけ注文可能

会場:ヒルトン東京ベイ ロビー階 バーラウンジ「silva(シルバ)」

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部 ※事前予約制

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」が、2025年4月23日より「Fruit Afternoon Tea(フルーツアフタヌーンティー)」を開催。

初夏に旬を迎える野菜を駆使したセイボリーと、13種類のフルーツを使用し、フルーツ本来の甘みと様々なフルーツが織りなすハーモニーを活かしたデザートが堪能できます!

紅茶やコーヒーとともに、スコーンを含むデザート8種とセイボリー6種を、心ゆくまで楽しめるアフタヌーンティーです☆

デザート

メニュー名:

・ブルーベリーとフロマージュブランのタルト(プレート左)

・さくらんぼムースのキルシュトルテ風タルト(プレート奥)

・マンゴー&ココナッツシュークリーム(プレート右)

・メロンとパンナコッタのパフェ(右)

ブルーベリーとフロマージュブランのタルト

ブルーベリーの甘酸っぱさとフロマージュブランのクリーミーで軽い風味が絶妙に調和した「ブルーベリーとフロマージュブランのタルト」

ナパージュにもブルーベリーのピューレを混ぜ込み、艶やかな見た目とともに、より一層のベリーの風味を楽しめます!

さくらんぼムースのキルシュトルテ風タルト

さくらんぼを使用した、ドイツのキルシュトルテから着想を得たタルト。

「黒い森」をイメージしたカカオのタルトの上に、さくらんぼを模ったチェリームースをのせています☆

マンゴー&ココナッツシュークリーム

マンゴーとココナッツクリームを使った、トロピカルなシュークリーム。

マンゴーの果肉入りのカスタードクリームとマンゴージャム、さらにココナッツクリームを組み合わせたシュークリームに、みずみずしいマンゴーがトッピングされています!

メロンとパンナコッタのパフェ

メロン尽くしの「メロンとパンナコッタのパフェ」は、トップにメロンの網目を模したチョコレートをオン。

メロン果汁のゼリーにパンナコッタを重ね、フレッシュのアールスメロンとメロンクリームを絞っています☆

デザート2

メニュー名:

・甘夏とアールグレイのガトー

・ライム香るフランボワーズゼリーとライチのムース

・梅のマカロン

甘夏とアールグレイのガトー(左プレート奥)

「Dilmah(ディルマ)」の「オリジナル・アールグレイ」を使用した、香り豊かな生地の「甘夏とアールグレイのガトー」

濃厚な紅茶ガナッシュと爽やかな甘夏のマーマレードジャムを挟み、甘夏のほのかな酸味がフルーティーなアクセントとして、口の中で広がります。

ライム香るフランボワーズゼリーとライチのムース(左プレート手前)

甘酸っぱいラズベリーとライムのゼリーを、爽やかなライチムースで包み込んだ「ライム香るフランボワーズゼリーとライチのムース」

ライチムースにはイタリアンメレンゲを入れ、よりなめらかでふわっとした口あたりに仕上げた、フルーティーで軽やかなデザートです!

梅のマカロン(右プレート)

「梅のマカロン」は、初夏に出回る青梅の色を模した黄緑色のマカロン。

梅のバタークリームと梅のジャムを挟み、周りには食感のアクセントになる、フィアンティーヌが施されています☆

プレーンスコーン、新茶のスコーン

3種のコンディメント:クロテッドクリーム、トロピカルフルーツとアプリコットのジャム、バナナとレモンのクリーム

スコーンは、定番のプレーンに加え、新茶を使用したスコーンの2種類を用意。

新茶は粉末状にし、フレッシュで豊かな香りとほのかな苦みが、口の中に広がる生地の配合になっています。

好みに合わせてスコーンとともに楽しめる、3種類のコンディメントも!

なめらかな口どけのクロテッドクリームのほか、ジャムはマンゴーやパッションフルーツと杏子を焚き上げた、トロピカルな味わいです。

クリームはバナナの濃厚な甘みと、レモンのさわやかな酸味が感じられます☆

セイボリー

メニュー名:

・柚子香る春キャベツのスープ 梅ちりめんのかき揚げとともに

・メロンとハモンセラーノ ソーテルヌワインのジュレを添えて

・空豆のパンナコッタ 桜えびチップ添え

柚子香る春キャベツのスープ 梅ちりめんのかき揚げとともに(左)

旬を迎える春キャベツを、かつおだしでゆっくり煮込んだ和風スープ。

別添えしたじゃこのかき揚げを合わせると塩味がプラスされ、春キャベツの甘みがより引き立ちます!

メロンとハモンセラーノ ソーテルヌワインのジュレを添えて(プレート左)

ワインとメロンを合わせたジュレと、肉の旨味やコクが感じられる生ハム、ハモンセラーノを一緒に味わうセイボリー。

ジュレのワインには世界3大貴腐ワインの一つ、ソーテルヌワインを使用し、角切りのアールスメロンと合わせています。

ワインの芳醇な香りとメロンの爽やかさ、生ハムの深い味わいを楽しめるメニューです☆

空豆のパンナコッタ 桜えびチップ添え(プレート右)

塩茹でした空豆をなめらかに裏ごしし、生クリームと合わせて一口サイズのパンナコッタに下メニュー。

トップには、桜えびとパルメザンチーズのチップを添えています。

共に旬を迎える食材の、絶妙なハーモニーを堪能できるセイボリーです!

セイボリー2

メニュー名:

・アスパラガスのミモザサラダ ロメスコソース

・プルドポークのオープンサンドイッチ

・新玉ねぎとサーモンのエスカベッシュ

アスパラガスのミモザサラダ ロメスコソース(左プレート左)

「アスパラガスのミモザサラダ ロメスコソース」は、旬のアスパラガスにボイルドエッグの黄色が華やかな、ミモザの花に見立てた一品。

アーモンドとトマトを合わせた、ロメスコソースが野菜の甘みを引き立てます。

プルドポークのオープンサンドイッチ(左プレート右)

ポークショルダーをパプリカパウダーやチリパウダーなど数種類のスパイスでマリネし、低温で8時間じっくり火入れをした、柔らかく口の中でとろけるお肉料理。

スパイスの香りと肉の旨味がぎゅっと詰まったプルドポークをバゲットにのせ、オープンサンドスタイルでいただきます☆

新玉ねぎとサーモンのエスカベッシュ(右プレート)

新鮮な新玉ねぎとサーモンをマリネした、初夏らしい爽やかなセイボリーも用意。

サーモンの旨味と新玉ねぎの甘み・シャキシャキ食感が引き立つ一品です。

ドリンクメニュー

料理や気分に合わせて、茶葉を変えながら何度でも楽しめるドリンクには、全10種類の茶葉を用意。

スリランカ(セイロン)で誕生した初のティーブランド「Dilmah(ディルマ)」の、世界の上質な茶園から厳選した、珠玉の銘茶コレクション「t-シリーズ」からセレクトされます。

「シングルエステート・ダージリン」や「オリジナル・アールグレイ」など、定番の紅茶を心ゆくまで堪能できるラインナップ。

さらに、「ピュア・ペパーミント」や「ピュア・カモミール・フラワー」などのハーブティーも楽しめます!

カフェラテやキャラメル・ラテ・マキアートなど、コーヒーメニューは全9種類を用意。

コーヒーの栽培から収穫・精製・焙煎・ブレンド・粉砕など、すべてのプロセスにこだわり抜いた、高品質で豊かな味わいの「ネスプレッソ」のコーヒーを使用したエスプレッソも味わえます☆

期間限定モクテル「Peach Summer Twist」

料金:950円(税・サ込)/グラス

「Fruit Afternoon Tea」のテーマに合わせてバーテンダーが考案したモクテル「Peach Summer Twist」も、追加料金で楽しめます!

「Peach Summer Twist」は、ヨーグルトの酸味とピーチピューレの豊潤な香り、さわやかな甘みを合わせたシャーベットドリンク。

レモンピールのほどよい苦味がアクセントです。

爽やかなフローズンドリンクとともに、初夏の訪れを感じられます☆

「Fruit Afternoon Tea」 テイクアウト

販売期間:2025年4月23日(水)〜6月24日(火)

お渡し時間:11:00〜19:00

お渡し場所:ヒルトン東京ベイ ロビー階 バーラウンジ「silva(シルバ)」

料金:2名分 9,900円(税込) ※1セット(2名分)ごとに販売

内容:デザート8種×2セット/セイボリー6種×2セット/ティーバッグ5種×2セット/ホテルオリジナルテイクアウトボックス

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部 ※お渡し日の前日23:00までの事前予約制

「Fruit Afternoon Tea」 は、自宅やホテルの客室など、好きな場所で堪能できるテイクアウトも用意。

3段のホテルオリジナルボックスで持ち帰れるので、ゆっくり過ごすおうち時間に楽しむのはもちろん、贈答用にもおすすめです!

Tropical Fruit & Apricot Jam(トロピカルフルーツとアプリコットのジャム)

期間:2025年4月23日(水)〜6月24日(火)

時間:11:00〜22:00

料金:1,750円(税込)

販売場所:ヒルトン東京ベイ ロビー階 テイクアウトデリ「FRESH CONNECTION(フレッシュ・コネクション)」

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部

※予約は受取日の4日前まで、店頭販売分は数に限りがあります

期間限定で「Tropical Fruit & Apricot Jam(トロピカルフルーツとアプリコットのジャム)」を販売。

ヒルトン東京ベイ ロビー階 テイクアウトデリ「FRESH CONNECTION」で購入できるジャムは、お土産にもぴったりです☆

13種のフルーツを使った、贅沢なアフタヌーンティー。

ヒルトン東京ベイ「silva(シルバ)」の「Fruit Afternoon Tea(フルーツアフタヌーンティー)」は、2025年4月23日〜6月24日まで開催です!

※表記内容および料金は変更になる場合があります

※季節や仕入れ状況により料理やティーバッグの種類が変わる場合があります

※写真はイメージです

※テイクアウトの場合、容器やデコレーションの一部が変更になることがあります

