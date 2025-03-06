TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿À¸Í»Ô¤Î¸©±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸áÁ°6»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤Î¸©±Ä½»Âð¤Ç¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î1³¬¤ÎÉô²°¤¬Á´¾Æ¤·¡¢14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Æ±¤¸Éô²°¤Ë½»¤àÎ¾¿Æ¤ÏÅö»þ¡¢Éô²°¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£