俳優の真矢ミキさんが自身のインスタグラムを更新。

海外留学先での一コマを綴りました。



真矢ミキさんは「明日は木曜日だから又テストがやってくる」と、投稿。

続けて「この月曜日から新たに韓国人の女性がクラスに加わった 課外授業で外を一緒に歩いていたら『What kind of test is it? What will we do?』(どんなテストなの?何をやるの?!)と不安そう」と、記しました。





そして「わかるなぁと思いながらも気づけば私は不意に口にしていた “Don’t worry about tomorrow’s test, as we are students here to learn English.”(心配しないで、だって私達は英語を習いにきたのだから)」と、綴りました。



真矢ミキさんは「どの口がいっとんねん と自身でも心痒かったですが、昨日より少し強くなった自分がいるようです」と、投稿。





続けて「皆さんのコメントに励まされて、今日は巻き寿司買って母国に思い馳せています かなり太巻きで、遅れてきた節分のようです」と、巻き寿司の写真をアップ。



最後に、真矢ミキさんは「感謝」「素敵な夜を」と、その思いを綴っています。



この投稿にファンからは「気づけば不意に英語が出てるとは ミキさんに力もらって新しいことにチャレンジしようかな」・「ミキさんの お言葉が その女性にとって心強かったと思います。巻き寿司が食べたくなりました。明日も素敵な一日になりますようにお祈りしています。」・「日々前向きな御姿にrespectしております 太巻きで力付けてくださいませ」などの反響が寄せられています。





今年2月、真矢ミキさんは「数ヶ月海外留学に行ってきます」「情報が目まぐるしく飛び交う毎日から飛び出して、殆ど何言ってんだかわからない地に少し身をおいて、ゆっくりとした時間を過ごし私は何を思うのか体験して来たいと思います」と、公表していました。







