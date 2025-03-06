¸µJuice¡áJuice°ð¾ì°¦¹á¡¢¿·¶Ê¤Ç¡Ö¾®°Ëâ¡×Á´³«¡ª¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥Ï¥í¥á¥ó¤Ï¡©¡Ö¤É¤ó¤Ê¤¢¤¶¤È¤µ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¢¤ë¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJuice¡áJuice¡×¤Î¸µ¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ð¾ì°¦¹á¡Ê27¡Ë¤¬Ê¡²¬»Ô¤òË¬¤ì¡¢À¾¥¹¥ÝWEB OTTO¡ª¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£2·î19Æü¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ±¶ý¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×/½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Èà½÷¤¬¡¢¿·¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡Ö¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀ¸Ìî½¨¼ù¡¢¼Ì¿¿¡áº´Æ£ÂÙÊå¡Ë
¡½¡½10¥«·î¤Ö¤ê2ËçÌÜ¤Î¥½¥í¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¡£º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î»þ¤Ï¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ë¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»ä¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·¶Ê¤Î¡ÖÀ±¶ý¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡×¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¶Ê¤ÎËÁÆ¬¤Ï1980Ç¯Âå¤Î¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×Ä´¤Ç¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÀÎÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤Ïº£É÷¤ÊK¡½POP¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤Ê¤«¤ó¡Ê°ð¾ì¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¡×¥¥ã¥é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÍ§Ã£¤òÆ»¤Ê¤é¤ÌÎø¤ËÍ¶¤¦¤³¤Î¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¡×½÷À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡´°Á´¤Ëà¾®°Ëâ¡Ê¤Þ¡Ë¤Ê¤«¤óá¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¡¢»ä¤Î²Î¤¤Êý¤¬¿·Á¯¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥¤¥¹¡ÊÃÏÀ¼¤ÈÎ¢À¼¤ÎÃæ´Ö¤ÎÀ¼¼Á¤ÇÈ¯À¼¤¹¤ë²Î¾§Ë¡¡Ë¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³§¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Ï³§¤ÇÀ¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È´Å¤¯¡¢¾®°ËâÅª¤Ê²Î¤¤Êý¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡¡¥À¥á¡¡¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ä°¤¯¿Í¤Ë¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢ËÜÅö¤ËÂÌÌÜ¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢²Î¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¡ÊPV¡Ë¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
¡¡¾®°Ëâ¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤ÎPV¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÈ±·Á¤òÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë´¬¤²¼¤í¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÍÄ¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤¯¤ê¤¯¤ê¤Ë´¬¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¨¡¼¥Ö¤Ç´Å¿É¥ß¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤âÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£PV¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¼ºÎø¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢¤ÏÉÔÌ²¾É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£Ì²¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¡¢¾Ã¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¾Ã¤»¤Ê¤¤¼ºÎø¤ò¤·¤¿½÷À¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²Î»ìÅª¤Ë¤â²»³ÚÅª¤Ë¤âÎÏ¶¯¤¤ÉôÊ¬¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¡ÖÀ±¶ý¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡×¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤¿À¼¿§¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µWANDS¡Ê¥ï¥ó¥º¡Ë¤ÎÂçÅç¤³¤¦¤¹¤±¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤ÈÊÔ¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ÉÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Á°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥Ï¥í¥×¥í¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤È¥½¥í¶Ê¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥ê¥º¥à¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ï¥í¥×¥í¶Ê¤Ï16¥Ó¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥í¶Ê¤Ç¤â¥ê¥º¥à¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑÂ§Åª¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¶Ê¡Ë¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖPop¡¡Star¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÏÆÃ¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ï¥í¥×¥í²ÃÆþ°Ê¹ß¤Ç°ìÈÖ¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤ÎÆþ¤ê¤¬Î¢Çï¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥º¥à¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¥½¥í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖPop¡¡Star¡×¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤é¤¤ÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¤·¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¶Ê¡£¤â¤¦1¶Ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç³§¤µ¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡Ö¤¤¤¤»Ò¤¸¤ã¤¤¤é¤ìNight¡×¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ï¥í¥ò¥¿¡Ê¥Ï¥í¥×¥í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ê¤«¤ó¡£º£²ó¤Î¿·¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ï¤¤¡¢¥Ï¥í¥ò¥¿DD¡ÊÃ¯¤Ç¤âÂç¹¥¤¡ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Juice¡áJuice¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÁ´°÷°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¡¢SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢ºÇ¶á¤Î»ä¤Ï¡Ö¤ä¤®¤Þ¤ê¤ó¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÈ¬ÌÚÛÙ¡¢Ê¡ÅÄ¿¿ÎÖ¡Ë¿ä¤·¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢4·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿È¬ÌÚÛÙ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢Â´¶ÈÁ°¤Ë¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¤Î¹¹¿·¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ¶áÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤¦¤ï¡¼¡¢Çº¤Þ¤·¤¤¡ª¡¡¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢3·î19Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥í¡¼¥¸¡¼¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¤«¤Ê¡£ÆÃ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¶¶ÅÄÊâ²Ì¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Ê¤«¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤¢¤¶¤È¤µ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤¤¤Þ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¤Ï¡©
¡¡3·î2Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«¤«¤ì¤ë´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤Ê¤«¤ó¡×¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÀÎ¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è´Ñ¾Þ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ª¹á¤ò¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ë²Ð¤ò¤È¤â¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤½÷¡×É÷¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¥é¥¥é¤â¼«Ê¬¤Ç¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÊ¡²¬¤ËÍè¤ë¤È¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤ä¤Ï¤ê¿©¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤ó¤¿¤¤¤³¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤â¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë´Ý¡¹1ËÜ¾è¤»¤Æ¡¢¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡¡¤³¤Î¼èºà¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤â¤Ä¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤ÄÆé¤ÎÄù¤á¤ò¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÉ÷¤Ë¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤òÊ¡²¬¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¢¡°ð¾ì°¦¹á¡Ê¤¤¤Ê¤Ð¡¦¤Þ¤Ê¤«¡Ë
¡¡2013Ç¯¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡×¡ÖJuice¡áJuice¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£22Ç¯5·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¡ÖJuice¡áJuice¡×¤òÂ´¶È¤·¡¢24Ç¯4·î¤ËÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°µÅÝÅªLØVE / Pink Temperature¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£1997Ç¯12·îÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Þ¤Ê¤«¤ó¡×¡Ö¤¤¤Ê¤Ð¤Ã¤Á¤ç¡×¡£