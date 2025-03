5月24日(土)と5月25日(日)に千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』の第4弾アーティストラインナップが発表された。5月24日(土)DAY 1にはIO、5月25日(日)DAY 2にはKvi Babaがアナウンス。これでヘッドライナーの\ellow Bucks、JJJを含め計35組が出演することになった。3月7日(金)正午にはNEW COMER SHOT LIVEとして8組が発表予定。NEW COMER SHOT LIVEは新鋭アーティストが立て続けにショットライブを行うPOP YOURSならではのセクションで、こちらの発表にも注目が集まる。

また、3月8日(土)午前10時からチケットの一般販売がスタート。今回がチケットをゲットするラストチャンスとなっている。<ライブ情報>POP YOURS 20252025年5月24日(土)25日(日)時間:開場 9:30 / 開演 11:00会場:幕張メッセ国際展示場9〜11ホール出演者:DAY1:5月24日(土)\ellow BucksANARCHYBenjazzyBIMCharlueydenFuji TaitoIO - NEW -JinmenusagiJP THE WAVYKaneeeKMkZmLANASEEDA3HouseWatsonand more(AtoZ)DAY2:5月25日(日)JJJBonberoDADADaichi YamamotoElle TeresaG-k.i.dJin DoggKohjiyaKvi Baba - NEW -lil soft tennisMIKADONENEPUNPEESTUTS on the WAVEswetty唾奇Yo-Seaand more(A to Z)チケット:一般発売 (※先着制)3月8日(土)10:00〜(※予定枚数終了次第)販売URL ローソンチケット: https://l-tike.com/popyours/【1日券】一般 \13,000(税込)※オールスタンディング※枚数制限:お一人様4枚まで※未就学児童入場不可オフィシャルサイト:https://popyours.jp/