¡ÖÀïÁè¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¡×´Ú¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬½¸Íî¤ËÇúÃÆ8È¯¤ò¸íÅê²¼¡¡15¿Í¤¬½Å·Ú½ý¡¡¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¤Î¹çÆ±·±Îý¤Ç
´Ú¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¤Î·±ÎýÃæ¤Ë¡¢½¸Íî¤ËÇúÃÆ¤ò¸í¤Ã¤ÆÅê²¼¤·¡¢15¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀïÁè¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¡×´Ú¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬½¸Íî¤ËÇúÃÆ8È¯¤ò¸íÅê²¼¡¡15¿Í¤¬½Å·Ú½ý¡¡¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¤Î¹çÆ±·±Îý¤Ç
¥½¥¦¥ë¹Ù³°¡¦ÊúÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë½¸Íî¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¡£µÞ¤ËÂç¤¤ÊÇúÈ¯¤¬µ¯¤¡¢¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¤¬¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÇúÈ¯¤Ë¤è¤ê±ÇÁü¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶µ²ñ¤Ï²°º¬¤äÊÉ¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼þ°Ï¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¡¢¾×·â¤Ç²ÈºâÆ»¶ñ¤¬»¶Íð¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤â²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¶õ·³¤Ï¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢KF-16ÀïÆ®µ¡¤«¤éÀµ¾ï¤Ç¤Ê¤¤·Á¤Ç8È¯¤ÎÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê²¼¤µ¤ì¤¿ÇúÃÆ¤Ï1È¯¤¢¤¿¤ê¤Î»¦½ýÈÏ°Ï¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Ò¤È¤ÄÊ¬¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç15¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇúÃÆ¤ò¸í¤Ã¤ÆÅê²¼¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤Ï¡¢½¸Íî¤«¤é¤ª¤è¤½10¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³¤È´Ú¹ñ·³¤Î¹çÆ±·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡ÖÇúÃÆ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤¬ÇÓ¿åÏ©¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢µßµÞ¼Ö¤¬Íè¤Æµß½õ¤·¤¿¡×
µ¼Ô
¡ÖÇúÃÆ¤¬Íî¤Á¤¿¾×·â¤Ç¡¢·úÊª¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èï³²¤ÏÇúÃÆ¤¬Íî¤Á¤¿ÃÏÅÀ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·úÊª¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï¡Ä
·úÊª¤Ë¤¤¤¿¿Í
¡ÖµÞ¤Ë¥´¥í¥´¥í¤È²»¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤«ÀïÁè¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×
´Ú¹ñ¶õ·³¤Ï¡ÖÌ±´Ö¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¡¢»ö¸ÎÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î»ÔÄ¹¤Ï½½Ê¬¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç·±Îý¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÃæ»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
³ùÁÒ,
ºë¶Ì,
Áòº×,
ÇÛÀþ,
Áòµ·,
½»Âð