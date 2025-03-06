¿û°æÍ§¹á¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¤È¥ª¥Æ¥ó¥¡¦¤Î¤ê¤È¥Ï¥ê¥Ý¥¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ー¤òËþµÊ¡ª
3·î6Æü(ÌÚ)¡¢½÷Í¥¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ëpresents¡Ø¿û°æÍ§¹á¤Î#º£Æü¤â¿ä¤·¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µÌÚÍËÆü21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¿û°æÍ§¹á¤¬¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¤È¥ª¥Æ¥ó¥¡¦¤Î¤ê¤È¡Ö¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
-¡Ö°ì½ï¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×-
¿û°æÍ§¹á¤¬¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¤È¥ª¥Æ¥ó¥¥Î¥ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¡Ö¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡×¤Ç¶¦¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤¿Ãç¤Ç¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿û°æ¤À¤¬¡¢½¬¤¤»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê±Ç²è¤«¤é¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ñ¤Ê¤ª¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥»¥Ã¥È¸«³Ø¤ä»£±ÆÊýË¡¤Î²òÀâ¡¢¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Å»ö¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢4»þ´Ö°Ê¾å¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÂÎ¸³¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¬Ê¡´¶¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÓÌ¤®½Ð¤·¡¢¹¬Ê¡¤Ê´¶¾ð¤òµÛ¤¤¼è¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ç¥£¥á¥ó¥¿ー¤È¤ÎÁø¶ø¤ä¥Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥Ý¥°¥ê¥Õ¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Óー¥¯¡×¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³ー¥Êー¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥á¥ó¥¿ー¤¬²¿¸Î¤«¥ª¥Æ¥ó¥¤Î¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¿û°æ¤Ï¡Ö¤Î¤ê¤µ¤ó¤À¤±Æ±Â²¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¥Ç¥£¥á¥ó¥¿ー¤¬¡ËÁÇÄÌ¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î´ÑµÒ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ëÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤±ÇÁü¤òµá¤á¤ÆºÆÅÙÊÂ¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Æ¤Þ¤Ç»£¤êÄ¾¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ä¥¢ー¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¿û°æ¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£