ニッポン放送、聴取率首位獲得 全115番組中48番組がトップ【番組一覧】
ニッポン放送は6日、2月3日から9日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、12歳〜69歳・男女、週平均に加え、土・日平均でも首位を獲得した。
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「上柳昌彦 あさぼらけ」、「飯田浩司のOK!Cozy up!」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「うどうのらじお」、「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田ラジオで占いまSHOW」、「泉房穂の情熱ラジオ」、「オールナイトニッポン MUSIC10」、「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」、「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」、「イルカのミュージックハーモニー」、「薬師丸ひろ子ハート・デリバリー」、特別番組の「情熱ラジオ！フルスイング ありがとう森永卓郎さん」、「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト」など全115番組中48番組が首位を獲得し、首位獲得の大きな原動力となった。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
・「上柳昌彦 あさぼらけ」(毎週月 午前5時〜午前6時、毎週火曜〜金曜 午前4時30分〜午前6時）
・「飯田浩司のOK!Cozyup!」(毎週月曜〜金曜 午前6時〜午前8時）
・「垣花正 あなたとハッピー！」(毎週月曜〜木曜 午前8時〜午前11時）
・「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」(毎週月曜〜木曜 午後3時30分〜（月）午後6時、（火〜木）午後5時30分）
・「うどうのらじお」(毎週金曜 午後3時30分〜午後5時10分）
・「飯田浩司と峯村健司2025年問題 生放送で大放談会」（2月4日（火） 午後8時〜午後9時50分）
・「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田 ラジオで占いまSHOW」(2月5日（水） 午後8時〜午後9時50分）
・「松たか子と松村北斗のオールナイトニッポンPremium」 （2月6日（木） 午後8時〜午後9時50分）
・「泉房穂の情熱ラジオ」(2月7日（金 ）午後6時〜午後9時50分）
・「スポーツ伝説」(毎週月曜〜金曜 午後9時50分〜午後9時57分）
・「なにわ男子の初心ラジ！」（毎週金曜 深夜0時〜1時）
・「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」(毎週土曜 午前5時〜午前7時40分)
・「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」(毎週土曜 午前11時〜午後1時）
・「情熱ラジオ！フルスイングありがとう森永卓郎さん」(2月8日（土） 午後5時50分〜午後9時00分）
・「MASHIROのRISE UP RADIO」(毎週土曜 午後9時〜午後9時30分）
・「僕が見たかった青空 君と奏でるラジオ」(毎週土曜 午後10時〜午後10時30分）
・「藤ヶ谷太輔 Peaceful Days」(毎週土曜 午後10時30分〜午後11時）
・「京本政樹のラジとばっ！」(2月8日（土） 午後11時〜午後11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」(毎週日曜 午前5時〜午前7時)
・「イルカのミュージックハーモニー」(毎週日曜 午前7時〜午前8時30分)
・「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」(毎週日曜 午前8時30分〜午前9時)
・「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜その出来事は突然に！〜」（2月9日（日） 午後6時〜午後9時４0分）
・「ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo」(毎週日曜 午後10時〜午後10時30分)
・「#みちょパラ」(毎週日曜 午後10時30分〜午後11時)
・「櫻坂46 こちら有楽町星空放送局」(毎週日曜 午後11時〜午後11時30分)
・「ミューコミVR」(毎週日曜 午後11時30分〜深夜0時30分)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜 午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「名取裕子オールナイトニッポンMUSIC10」(2月5日（水） 午後10時〜午前0時) ※水曜は週替り／名取裕子は第1・第3水曜担当
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」(2月7日（金） 午後10時〜午前0時)
・「オールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜〜木曜 深夜0時〜0時58分)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜0時58分)
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜 深夜1時〜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜3時）
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
・オールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜〜土曜深夜3時〜）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜5時）
・「ダンビラムーチョのオールナイトニッポン0(ZERO)」（2月8日（土） 深夜3時〜5時）
【写真】名シーン続々！『オードリーANN』東京ドームの模様
「上柳昌彦 あさぼらけ」、「飯田浩司のOK!Cozy up!」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「うどうのらじお」、「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田ラジオで占いまSHOW」、「泉房穂の情熱ラジオ」、「オールナイトニッポン MUSIC10」、「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」、「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」、「イルカのミュージックハーモニー」、「薬師丸ひろ子ハート・デリバリー」、特別番組の「情熱ラジオ！フルスイング ありがとう森永卓郎さん」、「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト」など全115番組中48番組が首位を獲得し、首位獲得の大きな原動力となった。
・「上柳昌彦 あさぼらけ」(毎週月 午前5時〜午前6時、毎週火曜〜金曜 午前4時30分〜午前6時）
・「飯田浩司のOK!Cozyup!」(毎週月曜〜金曜 午前6時〜午前8時）
・「垣花正 あなたとハッピー！」(毎週月曜〜木曜 午前8時〜午前11時）
・「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」(毎週月曜〜木曜 午後3時30分〜（月）午後6時、（火〜木）午後5時30分）
・「うどうのらじお」(毎週金曜 午後3時30分〜午後5時10分）
・「飯田浩司と峯村健司2025年問題 生放送で大放談会」（2月4日（火） 午後8時〜午後9時50分）
・「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田 ラジオで占いまSHOW」(2月5日（水） 午後8時〜午後9時50分）
・「松たか子と松村北斗のオールナイトニッポンPremium」 （2月6日（木） 午後8時〜午後9時50分）
・「泉房穂の情熱ラジオ」(2月7日（金 ）午後6時〜午後9時50分）
・「スポーツ伝説」(毎週月曜〜金曜 午後9時50分〜午後9時57分）
・「なにわ男子の初心ラジ！」（毎週金曜 深夜0時〜1時）
・「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」(毎週土曜 午前5時〜午前7時40分)
・「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」(毎週土曜 午前11時〜午後1時）
・「情熱ラジオ！フルスイングありがとう森永卓郎さん」(2月8日（土） 午後5時50分〜午後9時00分）
・「MASHIROのRISE UP RADIO」(毎週土曜 午後9時〜午後9時30分）
・「僕が見たかった青空 君と奏でるラジオ」(毎週土曜 午後10時〜午後10時30分）
・「藤ヶ谷太輔 Peaceful Days」(毎週土曜 午後10時30分〜午後11時）
・「京本政樹のラジとばっ！」(2月8日（土） 午後11時〜午後11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」(毎週日曜 午前5時〜午前7時)
・「イルカのミュージックハーモニー」(毎週日曜 午前7時〜午前8時30分)
・「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」(毎週日曜 午前8時30分〜午前9時)
・「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜その出来事は突然に！〜」（2月9日（日） 午後6時〜午後9時４0分）
・「ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo」(毎週日曜 午後10時〜午後10時30分)
・「#みちょパラ」(毎週日曜 午後10時30分〜午後11時)
・「櫻坂46 こちら有楽町星空放送局」(毎週日曜 午後11時〜午後11時30分)
・「ミューコミVR」(毎週日曜 午後11時30分〜深夜0時30分)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜 午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「名取裕子オールナイトニッポンMUSIC10」(2月5日（水） 午後10時〜午前0時) ※水曜は週替り／名取裕子は第1・第3水曜担当
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」(2月7日（金） 午後10時〜午前0時)
・「オールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜〜木曜 深夜0時〜0時58分)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜0時58分)
・「オールナイトニッポン」（毎週月曜〜土曜 深夜1時〜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜 深夜1時〜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜3時）
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
・オールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜〜土曜深夜3時〜）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜5時）
・「ダンビラムーチョのオールナイトニッポン0(ZERO)」（2月8日（土） 深夜3時〜5時）