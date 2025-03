◆CLOSE YOUR EYES、初来日密着ドキュメンタリー配信決定

【モデルプレス=2025/03/06】オーディション番組「PROJECT 7(プジェ)」から誕生したボーイズグループCLOSE YOUR EYES(クローズユアアイズ)の初来日に密着したドキュメンタリー「CLOSE YOUR EYES〜初来日 密着ドキュメント〜」が、ABEMAにて4週連続で国内独占・無料配信されることが決定した。CLOSE YOUR EYESが誕生するきっかけとなった「PROJECT 7」(通称:プジェ)は、「ABEMA」にて国内独占・無料放送を行った、総勢200人の参加者が挑む過去最大規模のボーイズグループ誕生オーディション番組。視聴者が“ワールドアセンブラー”となり、毎ラウンドごとに練習生を選択して新しいチームを作る「組み立て」や「強化」の概念を取り入れた、新感覚の番組として話題に。そして2024年12月27日に生放送となったファイナルの会場には、練習生たちを応援しようと5000人超えのワールドアセンブラーが集まり、さらにグループ名が“CLOSE YOUR EYES”と発表された際には、X(旧Twitter)の日本トレンドにグループ名がランクインするなど、注目を集めた。

そんな「PROJECT 7」から誕生したCLOSE YOUR EYESのメンバーは中国出身のマージンシャン(MAJINGXIANG)、日本出身のサクラダ ケンシン(SAKURADA KENSHIN)、韓国出身のチョン・ミヌク(JEON MINWOOK)、ソ・キョンベ(SEO KYOUNGBAE)、ソン・スンホ(SONG SEUNGHO)、チャン・ヨジュン(JANG YEOJUN)、キム・ソンミン(KIM SUNGMIN)の7人。2025年の1月4日に福岡・みずほPayPayドーム福岡にて開催された「第39回 GOLDEN DISC AWARDS」に「PROJECT 7」DEBUT TEAMとして出演。その“初来日・初舞台”の様子を、「ABEMA」が独占密着した。初めて大きなステージに立つことになったメンバーたちの舞台裏や、休日返上でのダンスレッスン、そして福岡でラーメンを食べたり、東京タワーを訪れたりするプライベート観光の様子までを完全密着。さらに、「PROJECT 7」では収めきれなかった彼らの生い立ちに迫るインタビューや、オーディション参加時を振り返るコメンタリーまで、盛りだくさんで届ける。最終回となる第4話では、数々の韓国の人気俳優やK-POPアーティストの来日イベント等にてMCを務めている古家正亨が、CLOSE YOUR EYESのメンバーたちにインタビューを行うスペシャルコーナーも。4月2日についにデビューを迎える、彼らの初々しい姿が収められている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】