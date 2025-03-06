22ºÐÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡Ö¥â¥Î¤¬°ã¤¦¡×¡¡º£µ¨8Àï6È¯¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯...¥Ë¥¢¾å¥º¥É¥ó¤Î°µ´¬ÃÆ¡ÖÏÂÀ½¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡×
ÃæÂ¼ÁðÂÀ¤¬º£µ¨8Àï6È¯¤ÈÂç³èÌö
¡¡J1¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï3·î5Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥ºFC¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·6-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇFWÃæÂ¼ÁðÂÀ¤¬¥Á¡¼¥à6ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë°µ´¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤«¡¢¡ÖÈ¿Â§µé¡×¡Ö¥â¥Î¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾12Ê¬¤ËMFÅÄÃæÁï¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤³¤«¤é¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£5-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾30Ê¬¡¢DF¿·°æÄ¾¿Í¤¬Áê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿ÃæÂ¼¤¬È¿Å¾¥¿¡¼¥ó¤«¤é±¦Â°ìÁ®¡£¥Ë¥¢¾å¤Ë¹ë²÷¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢6-1¤Ç¹Åç¤¬Âç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤ÇÃæÂ¼¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¡×¡ÖÈ¿Â§µé¡×¡ÖÏÂÀ½¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡×¡Ö¼õ¤±¤Æ¤«¤éÂÇ¤Ä¤Þ¤Ç¤¬Áá¤¹¤®¡×¡ÖÂ©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤¹¤ë¡×¡ÖÃ±½ã¤Ë¥·¥å¡¼¥È¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥Î¤¬°ã¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢³åºÓ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨8Àï6È¯¤È¹¥Ä´¤ÎÃæÂ¼¡£22ºÐ¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë