【ルック】プラダが2025年秋冬レディスコレクションをミラノで発表

今日、女性らしさとは何を意味するのでしょうか? そしてその定義とは?

プラダは、2025年2月27日、ミラノのプラダ財団Depositoにて、プラダ2025年秋冬レディスコレクションをランウェイ形式で発表しました。Courtesy of PRADAミウッチャ・プラダとラフ・シモンズによるプラダ2025年秋冬レディスコレクションは、こうした考えを問いかけます。典型的な女性らしさや美の概念についての一般的な認識を問い、議論を引き起こそうとしているのです。また、こうした認識がどのように変化し続けているかについても問いを投げかけています。

#PRADAFW25#PRADAお問い合わせ:プラダ クライアントサービスTel: 0120.45.1913www.prada.com