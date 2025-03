【モスラ(2001)&バラゴン(2001) 激闘カラーVer.】 5月発売予定 価格:34,100円

エクスプラスは通販サイト「少年リック」において、フィギュア「モスラ(2001)&バラゴン(2001) 激闘カラーVer.」を5月に発売する。価格は34,100円。予約受付は3月24日17時まで。

2001年公開「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」に登場の護國三聖獣「海の神 最珠羅(モスラ)」と「地の神 婆羅護吽(バラゴン)」の 2体が激闘カラーVer.となってエクスプラスのフィギュア「東宝大怪獣シリーズ」で再登場。

モスラは燃える横浜の町の照り返しをイメージし、全体の赤みを強めたカラーリングへ変更。バラゴンは大涌谷での戦いをイメージし、全身にウェザリングを施している。

・商品注文ページ

TM & (C) TOHO CO., LTD.