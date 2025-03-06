¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¡¾å³¤¥¬¥Ë´®Ç½¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾å³¤¥¬¥Ë´®Ç½¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅß¤Ã¤Æ³ª¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡Á¡©ÀèÆü¶âÂô¤Î³ª¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÃæ²ÚÎÁÍý¤Î³ª¤À¤è¡¡¤³¤Î¥¹¡¼¥×¤¬ºÇ¹â¤Ç¥°¥é¥¹¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾å³¤¥¬¥Ë¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¡¼¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËßÖÈÓ¤È¤«¥é¡¼¥á¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¸½ºß¡¢ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¡¡Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ¡£»ñ³Ê¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡£·ì±Õ·¿¤ÏA¡£