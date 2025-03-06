57ºÐ½÷Í¥¡¢µ×¡¹¤Î¿æÈÓ´ïà±Ê±ó¤Ë»Ä¤ê»þ´Ö10Ê¬´ÖáÉ½¼¨¤Ë¶²ÉÝ³Ð¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥Õ¡¡½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÊªÂÎ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿æÈÓ´ï¤Çµ¯¤¤¿à¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖá¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ä«¤Ï100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë ¤³¤Á¤é¤ÇÊÆ¤ò¿æ¤³¤¦¤È¤ª¤â¤¤¼ã´³¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±üÄì¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¿æÈÓ´ï¤ò½Ð¤·¡Ø¤½¤¯¤¦¤Þ¡Ùµ¡Ç½¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿æÈÓ´ï¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÅòµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç°ì°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬±Ê±ó¤Ë¡Ø»Ä¤ê»þ´Ö10Ê¬¡Ù¤«¤é¿Ê¤Þ¤º30Ê¬·Ð¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¤ª¤³¤²¤òÄ¶¤¨¤¿¤ª¤³¤²¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀùÌß¤À¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Çº£Ä«¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤´¤Ï¤ó¤ÈÇ¼Æ¦¤È¤¤ª¤ê»õ¤ËÅö¤¿¤ë¥³¥²¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¿¿¤Ã¹õ¡Á±Ê±ó¤Ë»Ä¤ê10Ê¬¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Û¥ó¥È¶²ÉÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²õ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¿æÈÓ´ï¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤Í¡£ ¤ª¤³¤²¤´ÈÓ¡¢»¨¿æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡×¡ÖÄ¾¤Á¤ã¤ó¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¤¤Ç!!·ÆÃæ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢¿á¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£