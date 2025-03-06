¿ùºé²Ö¡¡¹ë²ÚÇÐÍ¥¤È¤ÎCM»£±Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¡×¤â¡Ö¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤Èº»è½¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¡Ä³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¡Ê27¡Ë¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê30¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ TEA¡Ù¿·¾¦ÉÊ¡õ¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¹Ô¤¤¿¤¤Î¹¹ÔÀè¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ùºé¡¢²Ï¹ç¡¢°ËÆ£¤Ï¡¢¿·CM¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤È¡È±§Ãè¿Í4»ÐËå¡È¤ò±é¤¸¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë²Ú¤Ê¶¦±é¼Ô¤È¤Î»£±Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤â¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤È¤«¤âµÙ·Æ¤Î¾ì½ê¤Ë³§¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃý¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤À¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ¤Î¾¾¤È°ËÆ£¤¬¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¾¾¤µ¤ó¤È¡¢º»è½¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤Î¹¹ÔÀè¡×¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿ùºé¡£¡Ö¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤ÙÊâ¤¤·¤¿¤¤¤Ê¡£¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥¤È¤«¡ª¡×¤È¿´Ìö¤é¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²Ï¹ç¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¡×¡£ËÜ¾ì¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ËÆ£¤Ï¡Ö¥¿¥¤¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¥í¥ß¥í¥ß¤È¤«¡Ä¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£