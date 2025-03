ダイヤモンドクラブ・メンバーに選出

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、人気ゲーム「MLB The Show」が選出するダイヤモンドクラブ・メンバーに選ばれた。ロッカールームで報告を受けた大谷だったが、贈られた記念品に仰天するシーンも。ネット上では「声デカっw」「興奮する親バカ大谷さん」など笑いが起きている。

大きな声で愛犬の名前を呼んだ。ロッカールームで受賞を伝えられた大谷。記念品を贈られると「This is cool(これカッコいいですね)」と流暢な英語で喜んでいたが、そこにはデコピンを抱く自身の写真が。それに気付くと思わず「Decoy?」とビックリして声を張り上げた。その後は英語で「I like it(これいいですね)」「I want to get this again and again(これを何度も獲れるようにしたいですね)」と笑顔で話していた。

ドジャース公式Xは5日(日本時間6日)、「おめでとう、我らの @MLBTheShow ダイヤモンドクラブ・メンバー6選手!」と記し、実際の動画を公開。大谷のリアクションにはX上の日本ファンから笑いが漏れている。

「声デカっw 興奮する親バカな大谷さん」

「声が大きくなるんだよね」

「Decoy?のとこすきwwww」

「好きすぎて何回も見ちゃう」

ダイヤモンドクラブ・メンバーは人気ゲーム「MLB The Show」が40人限定で選出する優秀選手賞のこと。2024年度版ではムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンらも選ばれた。



(THE ANSWER編集部)